Bancos tapados de dólares: los depósitos marcaron un récord y reabren el debate sobre los créditos

Por Adrián Simioni

Los bancos argentinos atraviesan un fenómeno inédito de liquidez en moneda extranjera. Durante el último mes de septiembre, los depósitos en dólares aumentaron en casi 1.000 millones de dólares, alcanzando un récord histórico de 42.000 millones de dólares en el sistema financiero. El crecimiento marca una brecha directa con la moneda local: en el último año, las colocaciones en dólares treparon un 23%, mientras que los depósitos en pesos cayeron un 1,7% descontando la inflación.

Este escenario reavivó la discusión entre economistas sobre si el país avanza hacia una "dolarización endógena" o si simplemente se consolida el esquema bimonetario. En paralelo, los créditos en dólares crecieron un 41% anual impulsados por encajes bancarios más flexibles (del 35% en divisas frente al 45%-53% que exige el Banco Central para los pesos) y tasas competitivas, como los préstamos hipotecarios en dólares que promedian el 11,5% anual.

Sin embargo, el gran interrogante del mercado radica en el destino de esa masa de divisas ociosa. Tras la crisis de la convertibilidad en 2001, las regulaciones limitaron los préstamos en dólares únicamente a sectores con ingresos generados por exportaciones. Aunque la gestión actual comenzó a flexibilizar estas trabas para volcar liquidez a la economía real, persiste el debate entre el riesgo de un descalce financiero y la proyección de un superávit de divisas impulsado por el crecimiento agroexportador, energético y minero.

El dilema de reactivar el financiamiento a través de los dólares disponibles trasciende la lógica bancaria y se traslada al terreno político. La posibilidad de tomar deuda a largo plazo en moneda extranjera para comprar bienes o activos a precios competitivos dependerá de la confianza en la continuidad del modelo económico y la estabilidad de las reglas de juego en los próximos años.