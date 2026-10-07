Liliana González y Willy Magia presentan "Willy va a terapia"

Willy Magia llega al consultorio de Liliana González con una larga lista de preguntas que todos los padres alguna vez se hicieron. Una sesión muy poco convencional donde la crianza, los vínculos, las pantallas y los desafíos de acompañar a nuestros hijos se encuentran con el humor, la emoción y la magia.

El espectáculo será el viernes 23 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural Córdoba. El evento busca combinar magia con temas educativos y de crianza.

Willy, conocido por su magia, expresó en diálogo con Cadena 3 su entusiasmo: "Estamos chochos. La repercusión de la idea viene muy bien". Además, aseguró que el espectáculo abordará preguntas que los padres suelen tener en la crianza.

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Lili González, por su parte, destacó la importancia de conectar con las problemáticas que enfrentan padres y adolescentes. "Haremos un discurso académico, pero también buscamos hacer reír a los padres", indicó.

Sobre el formato, explicó que abordarán seis temas cruciales, como límites y autoestima. "El espectáculo se forma en base a diferentes ejes y preguntas", afirmó, añadiendo que los asistentes podrán interactuar y hacer preguntas.

A pesar de tener diferencias generacionales, ambos comparten una amistad que se forjó a partir de trabajos previos. Willy comentó que "todos los miércoles nos juntamos a desayunar y debatir ideas".

Entrevista de Viva la Radio.