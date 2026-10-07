Día mundial de la visión: llaman a concientizar sobre la importancia de prevenir la ceguera evitable

El Día Mundial de la Visión se conmemora el segundo jueves de octubre de cada año con el fin de concientizar sobre la prevención de la ceguera y la importancia de los controles oftálmicos periódicos y/o anuales.

Este jueves 8 de octubre la comunidad médica y organizaciones de la salud insisten en el llamado de concientización a la población sobre la importancia de prevenir la ceguera evitable y cuidar la salud ocular.

Se estima que más del 80% de los casos de discapacidad visual en el mundo se pueden prevenir o tratar si se detectan a tiempo.

El acceso equitativo a la atención oftalmológica permite tratar a tiempo patologías tales como, catarata, glaucoma, retinopatía diabética y los vicios de refracción que constituyen las principales causas de pérdida de visión.

Los controles de rutina son fundamentales, ya que, muchas de estas patologías avanzan sin presentar síntomas iniciales evidentes.

Los especialistas recomiendan realizar un examen oftalmológico al menos una vez al año, además de limitar la exposición prolongada a pantallas sin descansos e incorporar hábitos saludables.

La mayoría de los estímulos visuales que utilizamos a diario repercuten en la salud de la visión, por lo cual, el tema no puede pasar desapercibido y ser asumido con responsabilidad.

Los especialistas sugieren ante la aparición de molestias, visión borrosa o cambios repentinos en la vista, la persona debe consultar de inmediato con un profesional matriculado.

En un control oftalmológico, lo principal es llevar los lentes o estudios anteriores y comunicar los sintomas o antecedentes familiares de enfermedades oculares. Durante la consulta, el profesional evaluará la agudeza visual, la presión intraocular y el estado general de los ojos.

Esta fecha se estableció en el año 2000 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) en el marco de la acción mundial denominada "VISIÓN 2020: El derecho a ver" con el fin de concientizar sobre la prevención de la ceguera, la discapacidad visual y la importancia del acceso a la atención médica ocular.