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Un ex Belgrano la rompe en el ascenso y es seguido de cerca por clubes europeos

El mediocampista es Mirko Bionfigli, el hijo del "Payaso", ex jugador de Instituto. Llamó la atención de algunos clubes al atravesar una gran temporada en la Primera Nacional.

07/10/2026 | 17:09Redacción Cadena 3

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Bonfigli la rompe en Mendoza

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El mediocampista de Deportivo Maipú de Mendoza, el cordobés Mirko Bonfigli, tiene muchas chances de dejar el “Cruzado” al terminar la presente edición de la Primera Nacional en base a un gran rendimiento.

Bonfigli comenzó a ser sondeado por dos clubes europeos, además de estar en carpeta de algunos de la Primera división argentina.

El hijo de Sergio Dino Bonfigli, el “Payaso”, quien jugó en Instituto en los ’90, disputó 33 partidos en Maipú, anotando 7 goles y entregando dos asistencias.

Mirko es categoría 2004, juega de volante interno y estuvo ocho años en las inferiores de Belgrano, habiendo sido el capitán del elenco que se consagró campeón de la Cuarta de AFA a fines de 2024.

Fue cedido al Torneo Federal A, en donde tuvo una dura lesión jugando en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y, al no ser tenido en cuenta por Belgrano, rescindió su contrato.

A principios de este año firmó en Deportivo Maipú de Mendoza y hoy es una de las grandes revelaciones de la categoría.

Su gran temporada no pasó desapercibida: Unión de Santa Fe puso los ojos en él y estuvo muy cerca de dar el salto a la Liga Profesional en el mercado de pases de mitad de año. Finalmente se quedó en Mendoza, donde sigue brillando y se perfila como una de las joyas del torneo.

Lectura rápida

¿Quién es Mirko Bonfigli? Es un mediocampista de Deportivo Maipú de Mendoza y una de las grandes revelaciones de la Primera Nacional.

¿Qué oportunidades tiene Bonfigli? Tiene muchas chances de dejar al “Cruzado” al finalizar la presente edición de la Primera Nacional debido a su gran rendimiento.

¿Cuántos goles ha anotado Bonfigli? Ha anotado 7 goles y entregado dos asistencias en 33 partidos con Deportivo Maipú.

¿Dónde jugó antes de Deportivo Maipú? Estuvo en las inferiores de Belgrano y fue cedido al Torneo Federal A, jugando en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

¿Qué clubes están interesados en Bonfigli? Ha sido sondeado por dos clubes europeos y por Unión de Santa Fe, que estuvo cerca de ficharlo.

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