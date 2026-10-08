Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, mientras que la humedad se encuentra en un 96%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste (230°). La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una alta humedad que podría generar una sensación de incomodidad. El viento será suave, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan frescas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con cielo cubierto y lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 21°, con nubes dispersas. El domingo 11 de octubre, se prevé un clima más despejado, con mínimas de 10° y máximas de 21°. Para el lunes 12 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 13 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo mayormente nublado.