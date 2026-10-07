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Murió Piero, una leyenda eterna de la música argentina

Tenía 81 años. Sus canciones fueron símbolo de protesta. Su voz quedará inmortalizada con las inolvidables estrofas de “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Mi viejo”.

07/10/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

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Piero, un emblema de la cultura argentina.

FOTO: Piero, un emblema de la cultura argentina.

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El cantante Piero murió este miércoles a los 81 años, dejando una huella imborrable en la música argentina.

A lo largo de su extensa trayectoria, sus canciones se convirtieron en símbolos de una época y su voz quedó asociada a algunas de las composiciones más recordadas de la música popular del país.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Mi viejo”, canciones que atravesaron generaciones y permanecen vigentes en el imaginario argentino.

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Con su muerte, la música argentina despide a una de sus voces más reconocidas, cuya obra quedó ligada tanto a la canción popular como a las expresiones de protesta.

El popular cantautor falleció en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde hacía varios días en un estado de salud muy grave.

Fue una figura fundamental de la canción popular, las baladas y la canción de protesta en América Latina y su legado será imborrable.

Lectura rápida

¿Quién murió recientemente? El cantante Piero falleció.

¿Cuántos años tenía al morir? Tenía 81 años.

¿Qué legado dejó? Dejó una huella imborrable en la música argentina.

¿Cuáles son algunas de sus canciones más emblemáticas? “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Mi viejo”.

¿Cómo se le recuerda en la música? Como una de las voces más reconocidas, ligada a la canción popular y a las expresiones de protesta.

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