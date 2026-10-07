Meta lanza Muse en iPad un mes después de su debut en móviles: expansión y nuevas integraciones

Meta ha dado un paso significativo en la expansión de su asistente de inteligencia artificial, Muse, al lanzarlo en iPad, apenas un mes después de su debut en dispositivos móviles. La compañía anunció esta novedad el 7 de octubre de 2026, destacando que esta aplicación ha acumulado más de 6.6 millones de descargas desde su lanzamiento en iOS y Android el 8 de septiembre.

El asistente Muse permite a los usuarios gestionar correos electrónicos, reuniones, pagos y más, facilitando tareas cotidianas como reservas, compras y establecimiento de metas. Este crecimiento rápido refleja la creciente demanda por asistentes de IA en el mercado.

Desde su lanzamiento, Meta ha trabajado en la integración de varios socios que aparecen en Muse como "conectores". Estos permiten a los usuarios vincular sus cuentas de diferentes plataformas, eligiendo cuáles desean que el asistente maneje. Con la llegada de Muse a iPad, se han añadido varios conectores nuevos, incluyendo herramientas para pequeñas empresas como Asana, Canva, Dropbox, Figma, QuickBooks, GitHub, Klaviyo y Zoom, así como cuentas publicitarias de Meta.

Además, Meta ha anunciado nuevas colaboraciones con minoristas como Best Buy, Gap, Sephora, Walmart y Wayfair, lo que permitirá a Muse realizar compras en estos sitios y completar transacciones en nombre de los usuarios. Sin embargo, esta tecnología todavía enfrenta desafíos, ya que algunos sitios web pueden confundir a los agentes de IA con bots y bloquear su acceso.

Para abordar estos problemas, Meta está trabajando con socios de la industria en una solución tecnológica que consiste en un estándar abierto. Este permitirá a los agentes de IA identificarse ante las empresas, ayudando a diferenciar entre bots buenos y malos.

El lanzamiento de Muse en iPad es un hito importante, especialmente considerando que Instagram, una de las aplicaciones más populares de Meta, tardó casi 15 años en ofrecer una versión para iPad, a pesar de la constante demanda de los usuarios.

Con este movimiento, Meta refuerza su compromiso con la inteligencia artificial y la mejora continua de sus productos, buscando mantenerse a la vanguardia en un mercado cada vez más competitivo.