La Corte ratificó la condena a Alberto Daniel Navarro, ex futbolista de Aldosivi por narcotráfico

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena de cuatro años y ocho meses de prisión para Alberto Daniel Navarro, ex jugador de Aldosivi, por su implicación en la venta de drogas en Mar del Plata.

Con la decisión unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal rechazó como inadmisibles los recursos de apelación presentados por las defensas de Navarro y de Esteban Freiz.

La sentencia, que se centra en los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, establece que Navarro debe cumplir una condena de cuatro años y ocho meses, mientras que Freiz fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión.

Conocido popularmente como "Beto", Navarro jugó en Aldosivi durante finales de los años 80 y principios de los 90, y posteriormente trabajó como DJ en fiestas electrónicas en la misma ciudad.

La investigación indica que entre agosto de 2021 y principios de 2022, Navarro estuvo involucrado en la comercialización de estupefacientes, especialmente éxtasis, utilizando su domicilio para realizar entregas bajo la modalidad delivery y en eventos de música electrónica.

La Policía interceptó a Navarro mientras transportaba en su vehículo 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de "cristal", tres bolsas de ketamina en polvo de color violeta y 63 comprimidos de clefedrona. En el operativo también se halló una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Adicionalmente, se confiscó un arma de fuego. Más de 500 horas de escuchas telefónicas respaldaron la acusación de venta de drogas en colaboración con Freiz, quien es conocido en el ámbito del póker y las relaciones públicas en discotecas.

En 2024, el Tribunal en lo Criminal N.º 4 de Mar del Plata dictó sentencia contra ambos imputados, lo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal de Casación bonaerense. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también desestimó los recursos contra el fallo inicial.

Finalmente, la defensa presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el recurso, dejando así firmes las condenas impuestas.