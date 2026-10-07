MotoGP implementa cambios significativos para la temporada 2027 que afectan la clasificación

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- MotoGP, la máxima categoría del motociclismo, modificará nuevamente la dinámica de los fines de semana de competencia tras aprobarse, mediante una votación celebrada por los equipos en el Red Bull Ring (Spielberg), la incorporación de una sesión de clasificación independiente para la prueba corta (sprint).

Esta reforma reestructura la agenda sin el nivel de disrupción del cambio de 2023, algo que permitirá a equipos, pilotos y aficionados adaptarse a una nueva pauta de trabajo en pista.

La novedad principal es la creación de una segunda sesión clasificatoria, ya que hasta ahora, la sesión del sábado definía la parrilla tanto para la carrera corta como para la larga.

Con la nueva normativa, la parrilla de la sprint se ordenará mediante una sesión de 15 minutos programada para el viernes por la tarde.

Por su parte, la formación de salida para la carrera del domingo se determinará el sábado por la mañana, justo después del tercer entrenamiento libre (FP3) de 20 minutos.

Este ajuste eliminará la práctica de los viernes, por lo que quedará suprimido el corte que enviaba a los pilotos a la repesca (Q1) o directamente a la Q2.

La jornada del viernes constará de un primer ensayo libre de 45 minutos por la mañana, seguido de otro de 30 minutos por la tarde y la clasificación de la sprint.

El sábado se recuperará el FP3 y dará paso a una Q1 disputada por la totalidad de la parrilla —a diferencia del sistema actual— que otorgará dos plazas para la Q2 con los 12 más rápidos.

Inicialmente se sopesó un formato en tres tandas (Q1, Q2 y Q3) al estilo de la Fórmula 1, propuesta descartada en Spielberg, y tras estas tandas, por la tarde, se mantendrá la carrera corta.

El domingo se eliminará el warm up (calentamiento), lo que permitirá a los pilotos atender compromisos promocionales antes de la carrera larga.

Además, el pit lane permanecerá abierto durante diez minutos antes de formar la parrilla, algo que autorizará dar varias vueltas a la pista pasando por boxes.