Alerta naranja por tormentas: advierten por granizo y ráfagas en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas fuertes para este miércoles 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas del centro del país. Los fenómenos pueden incluir lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Según el mapa de alertas del organismo, la advertencia naranja abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el norte y oeste bonaerense y sectores de Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. Paralelamente, extensas regiones del centro y norte argentino permanecen bajo alerta amarilla por distintos fenómenos meteorológicos.

El deterioro de las condiciones se asocia al avance de un centro de bajas presiones que cruzará la Cordillera de los Andes y se intensificará sobre el centro de Argentina. Este sistema generará tormentas localmente fuertes, con acumulados de precipitación de entre 50 y 80 milímetros en las zonas más afectadas.

El meteorólogo Jorge Giometti, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico, explicó en diálogo con Cadena 3 que las tormentas comenzaron durante la madrugada en San Luis, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa. Durante la mañana afectaron el sur de Santa Fe y luego volvieron a desarrollarse en territorio cordobés.

"La parte central del país va a tener durante la jornada de hoy tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes y algunas puntualmente severas", señaló.

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• Qué riesgos presentan las tormentas

Giometti precisó que las tormentas fuertes pueden generar ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora o más. En los episodios severos, advirtió sobre una mayor posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y vientos que pueden superar los 80 o 90 kilómetros por hora en algunos puntos.

Aclaró que esos fenómenos no se producirán de manera generalizada, pero remarcó la importancia de tomar precauciones por los riesgos que pueden representar.

Consultado por los truenos intensos cuando todavía llueve poco, explicó que un retumbar constante puede estar asociado con la posibilidad de granizo. Según indicó, una tormenta con mucha actividad eléctrica puede tener mayor desarrollo vertical y energía, lo que aumenta el riesgo de precipitaciones intensas.

También mencionó la posibilidad de ráfagas descendentes, que se producen cuando masas de aire y agua caen con fuerza hacia la superficie y se expanden al llegar al suelo. Aclaró que pueden aparecer en tormentas intensas, aunque no necesariamente ocurren en cada episodio.

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• Cómo seguirá el tiempo

Giometti anticipó que las tormentas avanzarán de sur a norte y alcanzarán el noroeste argentino entre la madrugada y parte del mediodía del jueves.

Para el resto del jueves y el viernes, prevé precipitaciones en algunos puntos del centro del país y una rotación del viento hacia el sur y sudoeste. Ese cambio traerá una mejora parcial, aunque el ambiente continuará inestable.

El especialista señaló, además, que este tipo de episodios puede afectar al centro y norte argentino durante buena parte del último trimestre del año y el primero del próximo. Explicó que incluso un período con déficit de lluvias puede registrar precipitaciones abundantes concentradas en pocas horas.

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• Recomendaciones durante la tormenta

Giometti recomendó postergar las salidas hasta que la tormenta pierda intensidad, siempre que sea posible, y mantenerse lejos de los árboles por el peligro de los rayos y de la caída de ramas o del propio ejemplar debido al viento.

“Si podemos evitar salir, evitemos y esperemos a que pase”, insistió. También recordó que la actividad eléctrica, por sí sola, representa un riesgo y requiere tomar recaudos.

Entrevista de Rodolfo Barili.