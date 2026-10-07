Tragedia en Mendoza: hallaron muerto a un niño de 12 años que cayó a un canal de riego

FOTO: Tragedia en Mendoza: hallan el cuerpo de un niño de 12 años en un canal de riego

Un niño de 12 años fue encontrado muerto en un canal de riego de Barriales, en la ciudad mendocina de Junín, luego de varias horas de búsqueda.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, Nahuel González había sido visto por última vez durante la tarde de este martes, cuando estaba junto a su padre en un cauce de riego, donde ambos se bañaban hasta que en un momento determinado se retiraron del agua.

Mientras el progenitor concurría a la casa de una vecina, Nahuel se quedó solo en el lugar y al momento del regreso, se extravió, por lo que el hombre alertó a las autoridades.

Bomberos, efectivos de la Policía, equipos VANT, personal de Irrigación y un helicóptero Halcón 2 participaron de los rastrillajes a fin de dar con el paradero.

El hallazgo se produjo a las 21:07, en la zona de Ruta 60 y Chileno Herrera, donde se sitúan las inmediaciones del Canal de la Patria, uno de los cauces que atraviesan el distrito La Colonia, según informó el portal del diario Los Andes.

Miembros del Grupo Operativo de Buceo de la Policía de Mendoza encontraron el cadáver en el interior del canal, atrapado debajo del camino. Los investigadores sospechan que Nahuel ingresó nuevamente al cauce y fue arrastrado por la corriente.

Con motivo del fallecimiento, la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, a la que acudía el alumno, anunció la suspensión de las clases para este miércoles con motivo del duelo.

Además, los Bomberos Voluntarios de Barriales iniciaron una colecta solidaria para recaudar fondos y ayudar a la familia a realizar el sepelio.