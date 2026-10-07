FOTO: La Corte Suprema confirma condenas por red de prostitución en Salvador Mazza

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado dos condenas relacionadas con una red de explotación de la prostitución que operaba en bares de la ciudad salteña de Salvador Mazza. Este caso se inició a raíz de denuncias anónimas en el año 2013.

Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por cuestiones formales los recursos interpuestos por Roberto Quintián Rodríguez y Mercedes Baigorria, quienes fueron identificados como administradores del bar "Terra Nostra".

Ambos fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión por su rol como coautores del delito de facilitación de la prostitución, en concurso ideal con explotación de la prostitución, agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas involucradas.

En el mismo juicio, Viviana Gómez, quien trabajaba en otro bar llamado "El Quijote", recibió una pena de cinco años de prisión como partícipe necesaria en los delitos mencionados.

La causa se originó a partir de denuncias anónimas que alertaron sobre una red de "prostitución VIP" en ciertos bares de la ciudad norteña, con la AFIP actuando como parte querellante.

Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que estos locales facilitaban la contratación de servicios sexuales, los cuales se concretaban en hoteles de la zona, frecuentemente elegidos por los clientes. Se incautaron cuadernos que documentaban el dinero retenido por cada servicio prestado, mientras que la fiscalía argumentó que las mujeres involucradas se hallaban en situaciones de vulnerabilidad económica, familiar y social.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta absolvió al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien había sido acusado de trata de personas con fines de explotación sexual, y condenó a Quintián Rodríguez, Baigorria y Gómez.

La Cámara Federal de Casación Penal también desestimó los planteos de las defensas contra la sentencia, y la Corte Suprema hizo lo mismo con las presentaciones de Quintián Rodríguez y Baigorria por falencias formales.