Milei llamó "ladrón" a Lula da Silva en plena campaña para el balotaje en Brasil

El presidente Javier Milei volvió a llamar "ladrón" a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, este miércoles, a través de una publicación en Instagram, en medio de la campaña para el balotaje presidencial en Brasil.

El mandatario argentino compartió una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, y agregó en mayúsculas la expresión "LULA LADRÓN" sobre una fotografía del presidente brasileño.

La imagen, difundida por la cuenta @institutocato, incluía una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

La publicación se produjo después de la primera vuelta electoral del domingo 4 de octubre. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos, mientras que Lula, quien busca la reelección, alcanzó el 45,02%. Como ninguno superó el 50%, ambos competirán nuevamente el 25 de octubre.

Milei ya había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro el 25 de julio, cuando participó de un acto de campaña en el estadio Pacaembú, en San Pablo, junto al gobernador paulista, Tarcísio de Freitas.

Durante aquel discurso, se refirió a Lula como "Don Lula", "el zurdo", "ladrón" y "el presidiario". Ante una falla de sonido, ironizó: "Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?".

También afirmó que “hay que parar la basura socialista” y cuestionó la detención de Jair Bolsonaro. "Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores", sostuvo.

Tras esas declaraciones, Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Días después, Milei reiteró las acusaciones en una entrevista televisiva: calificó a Lula de “ladrón” y “corrupto” y aseguró que había recuperado la libertad “por una falla en el procedimiento”, y no porque fuera inocente.

Lula fue condenado por corrupción en causas de la operación Lava Jato y permaneció preso durante 580 días, entre 2018 y 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas al determinar que el tribunal de Curitiba que lo había juzgado carecía de competencia. Posteriormente, también declaró la parcialidad del exjuez Sergio Moro.

Esas decisiones permitieron que Lula recuperara sus derechos políticos y volviera a competir por la presidencia, que ganó en 2022.

La relación entre ambos mandatarios mantiene tensiones desde la llegada de Milei al poder. El Presidente argentino cuestionó en distintas oportunidades que Lula no lo hubiera felicitado por su triunfo electoral de 2023 y lo acusó de haber ayudado a su rival durante la campaña.

La próxima semana, Milei tiene previsto coincidir con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en la Hispanic Heritage Gala, en Washington. El evento está programado para el 14 de octubre, once días antes de la segunda vuelta brasileña.

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