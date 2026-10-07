El tierno mensaje de Antonela a Messi por su despedida de la selección: "Ese amor te lo ganaste"

Antonela Roccuzzo estuvo presente en el estadio Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina. La selección nacional se enfrentó a Benín en un amistoso que terminó con un marcador de 3-0 a favor de Argentina. Messi, quien anotó uno de los goles, se despidió del público con un emotivo discurso que resonó en el corazón de los hinchas.

En su cuenta de Instagram, Roccuzzo dedicó un posteo a su esposo, que rápidamente generó una ola de reacciones entre los fanáticos. "Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años. Ese amor te lo ganaste", escribió Roccuzzo, junto a una serie de fotos del evento.

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En otro pasaje de su mensaje, expresó: "Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera". El posteo concluyó con un mensaje familiar: "Siempre con vos".

La noche del partido, Antonela se mostró muy emocionada junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras Messi ofrecía su discurso en el césped del estadio. Ninguno de ellos pudo evitar las lágrimas al presenciar el cierre de una etapa significativa en la carrera del futbolista.

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Tras el partido, Lionel Messi también compartió sus reflexiones en redes sociales. El capitán de la selección argentina expresó que ya extrañaba vestir la camiseta nacional y afirmó que había tomado la decisión correcta en su carrera. "Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", escribió Messi. Reconoció que le quedaron muchas cosas por decir en su discurso, y dedicó un párrafo especial a su familia, agradeciéndoles por su apoyo incondicional, especialmente en los momentos difíciles. "Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", agregó.