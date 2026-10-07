El emotivo posteo de Messi tras su último partido: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Lionel Messi publicó este miércoles un sentido mensaje en Instagram, apenas un día después de su despedida oficial de la Selección Argentina. En el posteo, acompañado de imágenes de la noche histórica en el Monumental, el capitán confesó que ya extraña la camiseta albiceleste y ratificó que tomó la decisión correcta.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, escribió el 10.

El rosarino, que cerró su etapa internacional el martes ante Benín con un gol y dos asistencias en el triunfo 3-0, reconoció que le quedaron muchas cosas por decir. “Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló.

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En el mensaje, Messi destacó el rol fundamental de su entorno: “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”.

También agradeció a sus amigos, compañeros, técnicos y cuerpos técnicos. No se olvidó de Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

El astro del Inter Miami extendió su gratitud a los clubes por los que pasó, “por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, y a Dios: “sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”.

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Cerró con un mensaje directo a los hinchas: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

La publicación se produce horas después de una noche cargada de emoción en el Monumental, donde Messi se despidió ante más de 80 mil personas, recordó a su padre Jorge y afirmó que jugar en la Selección “es lo más lindo que te puede pasar”. Con 208 partidos, máximo goleador e histórico de asistencias, el capitán deja la Albiceleste como el referente máximo de una generación que conquistó el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima.