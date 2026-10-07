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El legado de Messi

 

07/10/2026 | 12:08Redacción Cadena 3

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Lionel Messi tuvo una emotiva noche de despedida.

FOTO: Lionel Messi tuvo una emotiva noche de despedida.

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Jorge Parodi Por Jorge Parodi

En carne viva, a corazón abierto, en la noche de su despedida de la Selección, Lionel Messi se mostró más humano que nunca.

Con poco menos de 700 palabras, entre la emoción y la sinceridad, Lio nos expresó SU LEGADO.

En un país de grietas y agrietado, él nos llamó a estar más juntos, más unidos, sobre todo en los malos momentos, que seguramente vendrán.

Afirmó que quedó demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera. La frase vale no sólo para el fútbol.

En una argentina individualista y egocéntrica, donde muchos comunicadores sacaban pecho con su YO irrefrenable queriendo ser más protagonistas y más importantes que lo que se estaba viviendo en el Monumental, Messi dio una masterclass de humildad, una vez más.

Habló del grupo humano, agradeció a sus compañeros de ahora y a los de antes, pidió apoyo para la generación que viene y destacó que las cosas se logran en conjunto.

En un ambiente exitista que exalta y deifica sólo a los ganadores, Messi se retiró del campo de juego junto a su familia, recordó antes que a nadie a su padre, lloró con lágrimas sinceras antes, durante y después del partido, como el hombre simple y común de 39 años que es, por más que juegue a la pelota como los dioses, o aun mejor que ellos.

En un mundo tan particular como el fútbol, donde hay sospechosos y sospechados, donde las tramas reales y las imaginarias se entrecruzan para buscar excusas en la derrota, Messi aclaró que en la final ante España no pasó nada raro, solo que a la final llegamos con lo justo y que Inglaterra fue desgastante.

En un país donde los jóvenes futbolistas sueñan jugar en Europa, Lio nos dice que lo más lindo que le pasó en su carrera fue vestir la camiseta de la Selección durante más de 20 años. Que está orgulloso de ser argentino y de cumplir su sueño de ser campeón del mundo gracias a sus compañeros.

En un tiempo donde todos fuimos hinchas de Messi y del equipo de Scaloni, Lio nos anuncia que se nos suma, que estará junto a todos nosotros, en la misma tribuna, alentando a la Selección.

Lio dijo que era el día más triste de su carrera y que va a extrañar a la Selección y a la gente.

Llegó tarde: es que a Lionel Messi ya lo estamos extrañando desde anoche.

Lectura rápida

¿Qué expresó Lionel Messi en su despedida?
Messi compartió su legado y llamó a la unidad en momentos difíciles.

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Lionel Messi, quien se despide de la Selección.

¿Cuándo tuvo lugar la despedida de Messi?
La despedida de Messi ocurrió en la noche de su último partido con la Selección.

¿Dónde se realizó el evento?
El evento se llevó a cabo en el Monumental.

¿Por qué es significativo el mensaje de Messi?
Su mensaje resalta la importancia de la unidad y el trabajo en equipo en un contexto de divisiones sociales.

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