Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- Con la dirección de su entrenador Rodolfo Arruabarrena y el liderazgo de su capitán Leandro Paredes, Boca Juniors logró consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer en la final a Atlético Mineiro por 2-0. Este triunfo no solo representa su segundo título en el año, sino que también pone fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Entre los años 2000 y 2008, el "Xeneize" alcanzó la gloria en 11 ocasiones en competiciones internacionales, incluyendo 4 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas y 3 Recopas. Sin embargo, desde su última conquista, la presión por volver a ganar un título internacional se transformó en una obsesión, que finalmente se concretó en el día de hoy, en Barranquilla, Colombia.

A lo largo de casi dos décadas, Boca tuvo diversas oportunidades de recuperar el sueño internacional, pero se encontró con la frustración tras perder tres finales de la Copa Libertadores: en 2012 ante Corinthians, en 2018 frente a su archirrival River Plate, y, más recientemente, en 2023 contra Fluminense en el Maracaná.