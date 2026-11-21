Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Sudamericana tras 18 años sin títulos internacionales
El "Xeneize" se coronó tras ganarle 2-0 a Atlético Mineiro en Colombia. Este triunfo pone fin a casi dos décadas sin títulos en el ámbito internacional.
FOTO: Festejo Xeneize. Captura de pantalla.
Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- Con la dirección de su entrenador Rodolfo Arruabarrena y el liderazgo de su capitán Leandro Paredes, Boca Juniors logró consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer en la final a Atlético Mineiro por 2-0. Este triunfo no solo representa su segundo título en el año, sino que también pone fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Entre los años 2000 y 2008, el "Xeneize" alcanzó la gloria en 11 ocasiones en competiciones internacionales, incluyendo 4 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas y 3 Recopas. Sin embargo, desde su última conquista, la presión por volver a ganar un título internacional se transformó en una obsesión, que finalmente se concretó en el día de hoy, en Barranquilla, Colombia.
A lo largo de casi dos décadas, Boca tuvo diversas oportunidades de recuperar el sueño internacional, pero se encontró con la frustración tras perder tres finales de la Copa Libertadores: en 2012 ante Corinthians, en 2018 frente a su archirrival River Plate, y, más recientemente, en 2023 contra Fluminense en el Maracaná.
Lectura rápida
¿Qué logró Boca Juniors?
El equipo se coronó campeón de la Copa Sudamericana.
¿Quiénes fueron claves en la victoria?
El entrenador Rodolfo Arruabarrena y el capitán Leandro Paredes.
¿Cuándo se produjo el triunfo?
El 21 de noviembre de 2026.
¿Dónde se disputó la final?
En Barranquilla, Colombia.
¿Por qué es importante este título?
Porque pone fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales.
[Fuente: Noticias Argentinas]