Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Tras sufrir un desmayo en Barranquilla, Colombia, Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, envió un mensaje de tranquilidad a los aficionados luego de la victoria del equipo en la final de la Copa Sudamericana.

Horas después del incidente, Paredes utilizó sus redes sociales para calmar a los hinchas. Publicó una historia donde se le ve recibiendo suero intravenoso, acompañada del mensaje: "Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre".

Además, realizó otra publicación en la que aparece besando el trofeo de la Copa Sudamericana y bromeó sobre lo sucedido: "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes. Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas".

El capitán, de 32 años, sufrió las inclemencias del calor y la humedad de la ciudad, donde la sensación térmica alcanzó casi los 40 grados centígrados durante el encuentro. Debido a estas condiciones, solicitó el cambio en los primeros minutos del segundo tiempo y fue reemplazado a los 58 minutos de juego.

Una vez en el banco, sus compañeros lo asistieron con toallas y hielo en la nuca para ayudarlo a recuperarse, lo que le permitió levantar el trofeo que terminó con la sequía internacional del club.

Después de la consagración, el campeón del mundo en Qatar 2022 declaró a ESPN que "cumplió un sueño" y expresó su agradecimiento: "Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes".

Minutos después, mientras daba una entrevista a DSports, el mediocampista se desmayó en vivo, generando preocupación inmediata. Sin embargo, la cadena aclaró que el jugador se retiró por sus propios medios.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena también se refirió al episodio, elogiando al capitán: "Recién lo crucé a Paredes. Tuvo un bajón en el primer tiempo. En el segundo mejoró, pero 10 minutos y le costaba moverse. Recién me enteré que le dio un bajón. Es un líder positivo".

Ante esta situación, la institución decidió trasladar al jugador en ambulancia a un centro médico para realizarle estudios de control y dejarlo en observación durante unas horas, además de aplicarle suero para rehidratarlo.

Esta decisión afectó el itinerario del equipo, que pasó la noche en Barranquilla y partió hacia Buenos Aires el domingo a las 13:00 horas de Colombia.