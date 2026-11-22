Rosario tendrá un domingo sin lluvias y con temperaturas en ascenso
La jornada comenzó con 16°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 89%. Se espera una tarde cálida y condiciones estables durante todo el día.
22/11/2026 | 09:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario tendrá un domingo sin lluvias y con temperaturas en ascenso
Rosario tendrá este domingo una jornada con **temperaturas en ascenso** y cielo **parcialmente nublado**.
La mañana comenzó con **16°C**, una **humedad del 89%** y **viento del oeste a 6 km/h**.
Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance los **28°C**, sin **probabilidad de precipitaciones**.
Por la noche, el cielo estará **mayormente nublado** y la temperatura rondará los **22°C**, con **viento del sur**.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este domingo? Se espera una jornada con temperaturas en ascenso y cielo parcialmente nublado.
¿Cuál fue la temperatura en la mañana? La mañana comenzó con 16°C, una humedad del 89% y viento del oeste a 6 km/h.
¿Qué temperatura se alcanzará por la tarde? Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance los 28°C, sin probabilidad de precipitaciones.
¿Cómo estará el clima por la noche? Por la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 22°C, con viento del sur.
¿Cuál es la probabilidad de lluvia? No se espera probabilidad de precipitaciones durante el día.