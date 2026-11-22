FOTO: Rosario tendrá un domingo sin lluvias y con temperaturas en ascenso

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Rosario tendrá este domingo una jornada con **temperaturas en ascenso** y cielo **parcialmente nublado**.

La mañana comenzó con **16°C**, una **humedad del 89%** y **viento del oeste a 6 km/h**.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance los **28°C**, sin **probabilidad de precipitaciones**.

Por la noche, el cielo estará **mayormente nublado** y la temperatura rondará los **22°C**, con **viento del sur**.