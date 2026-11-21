El 83,5% de los trabajadores asalariados de Argentina restringe su alimentación durante la jornada laboral. La cifra surge de un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) junto con Edenred, sobre una muestra nacional representativa de 1.200 empleados en relación de dependencia, y expone una problemática que va más allá de la posibilidad de acceder a un almuerzo: las dificultades económicas están condicionando qué, cuánto y cómo comen los trabajadores.

«Hay una gran mayoría que, por diferentes razones, tiene restricciones en su alimentación durante la jornada laboral. El principal motivo es la cuestión económica», explicó Yanina Tuñón, socióloga que participó de la investigación, durante una entrevista con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Según detalló, gran parte de los empleados reconoce que la alimentación durante el horario de trabajo es de muy baja calidad nutricional. «Lo que pueden comprar durante esa jornada son alimentos de muy bajo valor nutricional», señaló. En las grandes ciudades, esta situación se observa especialmente entre quienes trabajan en el sector público y en micro y pequeñas empresas, donde predominan las comidas al paso, como panchos, empanadas y sándwiches.

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En cambio, quienes se desempeñan en grandes compañías suelen contar con mejores condiciones para resolver el almuerzo. «Tienen acceso a un comedor, a ciertos recursos en la oficina, como pueden ser un microondas, una heladera, o incluso se combina el comedor con un aporte económico de los empleadores para poder hacer esa ingesta alimentaria», indicó.

El relevamiento también identificó que los trabajadores jóvenes y las mujeres son los sectores que enfrentan mayores dificultades para alimentarse adecuadamente. Sobre este último grupo, Tuñón explicó que existe un componente estructural vinculado con la organización económica de los hogares: «En general, las mujeres, cuando hay problemas económicos, son las primeras que restringen su ingesta alimentaria».

A esa situación se suma un cambio en las estrategias familiares para resolver las comidas. «Muchas veces hacían una cena más abundante para después armar viandas y hoy la realidad es que la cena es una de las comidas que más se restringe y se prioriza mucho a los chicos», sostuvo. De esta manera, las viandas que antes se preparaban para llevar al trabajo dejaron de ser una alternativa habitual para muchas familias.

El costo de comprar alimentos durante la jornada también ayuda a explicar el fenómeno. Según los datos expuestos en la entrevista, realizar esa ingesta en el mercado puede representar alrededor del 10% del salario de un trabajador. «Con el nivel del salario promedio de los trabajadores asalariados, hacer esa ingesta todos los días representa una proporción muy importante», remarcó la especialista.

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Las consecuencias no se limitan a la calidad de la alimentación. El estudio también advierte sobre el impacto en la salud: seis de cada diez trabajadores presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con las mediciones del índice de masa corporal realizadas durante la investigación.

«Los trabajadores reconocen que en el tiempo de transporte, cuando vuelven del trabajo, se producen ingestas muy nocivas, se producen atracones. Comen alfajores, comen cosas que efectivamente no tienen ningún valor nutricional», explicó Tuñón. La falta de una comida adecuada durante el mediodía puede derivar así en hábitos alimentarios desordenados, con consecuencias sobre la salud.

A esto se agrega un aspecto menos visible, pero igualmente significativo: el aislamiento dentro del ámbito laboral. «Muchos reconocen también que no tener qué comer durante el mediodía produce autoexclusión. Es decir, trabajadores que dicen: “Mejor me quedo trabajando en mi escritorio, no me junto con otros compañeros”», relató.

Para la socióloga, esta situación implica perder los beneficios que genera compartir el almuerzo con otros integrantes de la organización. «Cuando los trabajadores tienen la posibilidad de hacer el almuerzo con otros trabajadores, incluso con otros que ocupan diferentes roles en la empresa, eso logra mayor cohesión en la organización y mayores niveles de productividad», destacó.

En este contexto, más de ocho de cada diez trabajadores consideran muy importante recibir una contribución de sus empleadores para poder alimentarse durante la jornada. La posibilidad de que las empresas destinen recursos a cubrir esos gastos aparece como una alternativa contemplada en el nuevo marco normativo, que busca facilitar el acceso a la alimentación en el ámbito laboral.

«La ley plantea algo que tiene muchas posibilidades de concretarse en el país, porque permite que las empresas puedan destinar fondos a lo que es la ingesta en el contexto del trabajo», explicó Tuñón. Además, señaló que las nuevas tecnologías permiten implementar estos mecanismos con transparencia y mediante transferencias con beneficios impositivos.

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La especialista estimó que las grandes compañías serán probablemente las primeras en incorporar esta modalidad, seguidas por las medianas y, más adelante, por las pequeñas empresas y el sector público. No obstante, advirtió que el estudio contempla únicamente a trabajadores registrados, que representan aproximadamente la mitad de la población ocupada del país.

«Si tenemos estos niveles de privación en la ingesta alimentaria laboral de los trabajadores que mejor están, porque son los formalizados, muy probablemente la situación sea mucho peor en ese 50% de trabajadores informales que tenemos en el país», alertó.

Entrevista de Susana Manzelli.