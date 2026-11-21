Por Claudio Giglioni

Nadie podrá objetar el campeonato que obtuvo Boca en esta Copa Sudamericana. La autoridad con la que se clasificó en la semifinal del Maracaná y lo que mostró en la final fueron todavía más contundentes. A veces los partidos nos sorprenden: los analistas los miramos desde distintos lugares y tratamos de anticipar cómo pueden desarrollarse. Pero este encuentro fue como se pensaba.

Boca llegaba con un presente mucho mejor que el de un Atlético Mineiro desgastado y que no venía jugando bien. En la previa lo había planteado de esta manera: Boca venía a jugar como lo había hecho durante los últimos dos meses y Mineiro intentaría recuperar lo que era hace dos meses.

En el arranque, Boca tuvo a su gran figura en Sebastián Villa, otro renacido, otro reincorporado, sin ningún lugar a dudas. No contó con una gran producción de Paredes ni de Aranda, pero encontró en Villa una vía de desequilibrio permanente.

Previamente hubo una decisión que condicionó el desarrollo. Eduardo Domínguez, el Barba, decidió que no jugara Cassierra y que lo hiciera Kauã Pascini De esa manera, le entregó la pelota a Boca. El equipo la manejó con tranquilidad, horizontalizó el pase de salida y buscó el juego largo. El lanzador no fue Paredes, sino Jagger Herrera, que tuvo un partido fantástico.

Así llegó la primera gran oportunidad: un centro desde la derecha, una pelota que se le escapó al arquero Everson y que le quedó a Merentiel, cuyo remate pegó en el travesaño. Después, otro desborde de Villa terminó con una entrada de Casierra, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

El gol llegó tras una pelota que fue de izquierda a derecha. Lozano la bajó, enganchó dentro del área y, después de un rebote en Ruan, le quedó a Casierra para marcar el 1-0.

A partir de ahí, Boca tuvo voracidad, profundidad y juego por afuera. Herrera fue un gran lanzador y Casierra encontró espacios por la derecha. Merentiel, en cambio, no terminaba de sintonizar con el funcionamiento y tenía algunas dificultades.

Boca no logró convertir el segundo antes del descanso, aunque hizo méritos para conseguirlo. A los 38 minutos, un cabezazo de Di Lollo fue atajado por Everson. A los 47, Merentiel se escapó en una carrera con ventaja, quedó mano a mano, pero no remató cuando pisó el área y después se le cerraron los caminos.

Boca ganó esa primera etapa con total justicia, pero por apenas un gol. Y un gol se puede empatar con una sola jugada.

En el comienzo del segundo tiempo, Eduardo Domínguez hizo tres cambios: ingresaron Gómez, Angelo Preciado y Thiago Borbas. No sabíamos cómo podían influir esas modificaciones, porque a los tres minutos apareció otra vez la conexión entre Jagger Herrera y Villa. Un envío largo del mediocampista encontró al colombiano, que dominó la pelota con gran calidad, desequilibró con velocidad y metió el centro para que Merentiel marcara el segundo.

Ahí Boca consiguió la tranquilidad que merecía.

Desde ese gol hasta la pausa de hidratación, Mineiro dominó el partido. La desesperación de Boca y la influencia de los cambios, especialmente el ingreso de Bordas, hicieron que el equipo brasileño tuviera el control durante esos minutos. Generó dos situaciones: una pelota que se fue por arriba del ángulo y un cabezazo de Vital.

Pero, después de la pausa, Boca volvió a tomar el control. Los cambios le dieron otra dinámica al equipo, especialmente los ingresos de Belmonte y Valencia. No me parecía que fuera el partido para Valencia, porque es un jugador de área y este encuentro pedía carreras largas. Después ingresaron Velasco, Flores y Rodrigo Bataglia.

A partir de ese momento, Boca estuvo mucho más cerca de marcar el tercero y el cuarto. Incluso tuvo una oportunidad muy clara en un penal en movimiento que desperdició Ener Valencia.

Con el 2-0, Boca se encaminó hacia la consagración con la tranquilidad de la superioridad y de saberse un justo campeón. Reinará en el continente con la Sudamericana y tendrá la posibilidad de jugar la Recopa ante el ganador del cruce entre Palmeiras y Estudiantes.

Fue mucho más Boca. También hay que destacar la importancia del Vasco Arriba Morena, que bianchizó a este equipo y lo transformó en un conjunto inteligente. Dicen que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Boca se convirtió en un resolvedor de problemas y, por eso, es un equipo inteligente.

Fue un justo campeón. Jugó muy bien la final y debió ganarla por uno o dos goles más.