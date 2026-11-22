FOTO: Cómo estará el clima en Córdoba este domingo y qué se espera para el inicio de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional difundió este domingo el pronóstico del tiempo para la provincia de Córdoba. La jornada llega luego de varios días de inestabilidad meteorológica en la región.

Según el organismo oficial, este domingo se registrará una temperatura mínima de 14°C y una máxima por encima de los 25 °C en el territorio cordobés.

Mientras tanto, para este lunes el pronóstico adelanta una mínima de 12 °C y una máxima de 27 °C en la provincia. Además, el reporte indica que podrían darse tormentas aisladas durante la mañana.

En el detalle del pronóstico extendido, el lunes figura con tormentas aisladas y marcas térmicas entre 16 °C y 28 °C. Para el martes se espera cielo nublado, con una mínima de 18 °C y una máxima de 29 °C.

Por su parte, el miércoles volverá a presentarse con cielo nublado en la provincia. Las temperaturas previstas para esa jornada oscilarán entre 15 °C de mínima y 25 °C de máxima.