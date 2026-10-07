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Un joven de 25 años murió ahogado en el río Cosquín

Fue hallado en el cauce del río, en barrio La Toma. Recibió maniobras de reanimación por parte de médicos y Bomberos Voluntarios, pero no pudieron salvarlo.

07/10/2026 | 17:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El hecho ocurrió en el río Cosquín (Foto: archivo/ilustrativa)

FOTO: El hecho ocurrió en el río Cosquín (Foto: archivo/ilustrativa)

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Un joven de 25 años murió este miércoles tras ahogarse en el río Cosquín, en el barrio La Toma.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.25, cuando personal policial se presentó en la zona de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth y encontró al joven en el cauce del río, donde era asistido por integrantes del servicio de emergencias y Bomberos Voluntarios.

Según informaron fuentes policiales, los equipos de emergencia realizaron maniobras de primeros auxilios y reanimación, pero, pese a los esfuerzos, los profesionales constataron el fallecimiento del hombre.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven se habría arrojado al río y posteriormente habría sufrido un ahogamiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un joven de 25 años se ahogó en el río Cosquín.

¿Quién fue la víctima? Un joven de 25 años cuya identidad no ha sido revelada.

¿Cuándo sucedió el hecho? El miércoles, alrededor de las 13.25.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el río Cosquín, en el barrio La Toma, en la zona de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth.

¿Cómo se enteraron las autoridades? Personal policial fue alertado y se presentó en el lugar donde el joven era asistido por servicios de emergencia.

¿Por qué se inició una investigación? Debido a las circunstancias del ahogamiento, la Fiscalía de Cosquín está a cargo de la investigación.

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