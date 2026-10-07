Un joven de 25 años murió ahogado en el río Cosquín

Un joven de 25 años murió este miércoles tras ahogarse en el río Cosquín, en el barrio La Toma.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.25, cuando personal policial se presentó en la zona de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth y encontró al joven en el cauce del río, donde era asistido por integrantes del servicio de emergencias y Bomberos Voluntarios.

Según informaron fuentes policiales, los equipos de emergencia realizaron maniobras de primeros auxilios y reanimación, pero, pese a los esfuerzos, los profesionales constataron el fallecimiento del hombre.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven se habría arrojado al río y posteriormente habría sufrido un ahogamiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen.