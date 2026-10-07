Córdoba: granizo y fuertes lluvias en distintos sectores durante una jornada de tormentas severas

FOTO: Desde Gestión de riesgos informaron que el alerta naranja pasó a amarilla.

La provincia de Córdoba atravesó este miércoles una jornada marcada por tormentas, lluvias y caída de granizo en distintos sectores, en el marco de un fenómeno de gran extensión que también afectó a otras provincias del país.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, en diálogo con Cadena 3 explicó que el sistema de tormentas llegó a abarcar cerca de mil kilómetros y que durante buena parte de la jornada la provincia permaneció bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Estábamos preparados y teníamos que sí o sí lanzar estas alertas tempranas”, señaló Schreiner, quien remarcó la importancia de no subestimar los avisos meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de caída de granizo.

Según los registros de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, las precipitaciones fueron muy dispares entre las distintas localidades. En General Roca se registraron 74 milímetros y en Marcos Juárez, 68 milímetros. En la zona de Villa María, en tanto, los registros se ubicaron entre 30 y 40 milímetros.

También se reportó caída de granizo en diferentes puntos de la provincia. En Villa Allende, por ejemplo, se registró granizo de pequeño tamaño durante las primeras horas de la tarde, mientras que en sectores de las Altas Cumbres y la zona del Champaquí se produjo una importante caída de granizo.

Pese a la intensidad del fenómeno en algunos sectores, hasta el momento no se registraron localidades desbordadas, anegamientos ni personas evacuadas. Los organismos de Defensa Civil permanecieron en contacto permanente para monitorear la situación y responder ante eventuales emergencias.

Schreiner explicó que las precipitaciones en las zonas serranas fueron, en general, de entre 12 y 20 milímetros. El agua comenzó a desplazarse hacia los cursos de los ríos, aunque desde Gestión de Riesgo indicaron que, hasta el momento, no se esperaba una situación problemática.

“Vivimos una provincia que tiene ríos de alta pendiente”, advirtió el funcionario, y señaló que la evolución dependerá también de si se producen nuevas precipitaciones en las sierras.

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El seguimiento se mantiene especialmente sobre las localidades donde se registraron mayores acumulados, entre ellas Marcos Juárez y General Roca, mientras los equipos provinciales permanecen en contacto con las defensas civiles municipales.

La evolución del sistema también modificó el nivel de alerta. De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional difundida a las 18, el alerta naranja dejó paso al nivel amarillo para distintos sectores de Córdoba.

Las tormentas continuaban desplazándose hacia el este y el litoral, con especial atención sobre el este y noroeste de la provincia y el área de San Francisco.

Desde Gestión de Riesgo recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar subestimar los avisos meteorológicos, ya que las tormentas pueden presentar fenómenos localizados de distinta intensidad en períodos relativamente cortos.

Entrevista de "Informados al Regreso"