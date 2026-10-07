En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Liga Profesional confirmó fecha y hora para el superclásico entre Boca y River

"Xeneizes" y "Millonarios" animarán una nueva edición del superclásico en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

07/10/2026 | 20:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Boca y RIver se medirán en la Bombonera.

FOTO: Boca y RIver se medirán en la Bombonera.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, destacando la esperada fecha del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 1° de noviembre a las 15 horas en La Bombonera, en lo que será la anteúltima jornada de la fase regular del campeonato. El partido podría resultar decisivo para la clasificación de los equipos a la instancia de playoffs, ya que se definirá en esa fecha la suerte de varios clubes en la lucha por el título.

Boca Juniors llega al Superclásico tras haber ganado el último enfrentamiento contra River en el estadio Monumental, lo que añade un plus de expectativa al choque. La Liga Profesional aún se reservó la programación de la fecha 16, a la espera de conocer qué equipos tendrán posibilidades de clasificar a los playoffs en la última jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Clausura 2026 quedó establecido de la siguiente manera: la fecha 13 comenzará el jueves 15 de octubre con el partido HuracánGimnasia a las 20:00.

El viernes 16 de octubre se jugarán tres partidos, entre ellos Defensa y JusticiaInstituto a las 19:00 y BocaTalleres a las 21:30.

El sábado 17 de octubre se disputarán cinco encuentros, incluyendo BanfieldArgentinos a las 15:00 y VélezGimnasia (Mza.) a las 20:00.

El domingo 18 de octubre el clásico RacingIndependiente se jugará a las 14:45, seguido por otros partidos importantes como EstudiantesSan Lorenzo a las 18:00 y BelgranoRiver a las 20:15. Finalmente, el lunes 19 de octubre cerrará la fecha con tres partidos más.

En cuanto a la fecha 14, comenzará el viernes 23 de octubre con Gimnasia (Mza.)Platense a las 18:30 y culminará el lunes 26 de octubre con UniónEstudiantes a las 19:00. La fecha 15 arrancará el viernes 30 de octubre con Estudiantes (Río Cuarto)Gimnasia a las 19:00 y finalizará el lunes 2 de noviembre con PlatenseCentral Córdoba a las 19:00.

Lectura rápida

¿Qué confirmó la Liga Profesional de Fútbol? La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se jugará el Superclásico? El Superclásico se jugará el domingo 1° de noviembre a las 15 horas.

¿Dónde se disputará el Superclásico? El Superclásico se disputará en La Bombonera.

¿Qué equipos se enfrentarán en el Superclásico? Se enfrentarán Boca Juniors y River Plate.

¿Cuál es la importancia del Superclásico? El partido podría resultar decisivo para la clasificación de los equipos a la instancia de playoffs.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf