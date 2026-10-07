Liga Profesional confirmó fecha y hora para el superclásico entre Boca y River

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, destacando la esperada fecha del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 1° de noviembre a las 15 horas en La Bombonera, en lo que será la anteúltima jornada de la fase regular del campeonato. El partido podría resultar decisivo para la clasificación de los equipos a la instancia de playoffs, ya que se definirá en esa fecha la suerte de varios clubes en la lucha por el título.

Boca Juniors llega al Superclásico tras haber ganado el último enfrentamiento contra River en el estadio Monumental, lo que añade un plus de expectativa al choque. La Liga Profesional aún se reservó la programación de la fecha 16, a la espera de conocer qué equipos tendrán posibilidades de clasificar a los playoffs en la última jornada.

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El cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Clausura 2026 quedó establecido de la siguiente manera: la fecha 13 comenzará el jueves 15 de octubre con el partido Huracán – Gimnasia a las 20:00.

El viernes 16 de octubre se jugarán tres partidos, entre ellos Defensa y Justicia – Instituto a las 19:00 y Boca – Talleres a las 21:30.

El sábado 17 de octubre se disputarán cinco encuentros, incluyendo Banfield – Argentinos a las 15:00 y Vélez – Gimnasia (Mza.) a las 20:00.

El domingo 18 de octubre el clásico Racing – Independiente se jugará a las 14:45, seguido por otros partidos importantes como Estudiantes – San Lorenzo a las 18:00 y Belgrano – River a las 20:15. Finalmente, el lunes 19 de octubre cerrará la fecha con tres partidos más.

En cuanto a la fecha 14, comenzará el viernes 23 de octubre con Gimnasia (Mza.) – Platense a las 18:30 y culminará el lunes 26 de octubre con Unión – Estudiantes a las 19:00. La fecha 15 arrancará el viernes 30 de octubre con Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia a las 19:00 y finalizará el lunes 2 de noviembre con Platense – Central Córdoba a las 19:00.