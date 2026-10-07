Un árbol cayó sobre un vehículo y cortó parcialmente calle Arijón

FOTO: Tormenta en Rosario: un árbol cayó sobre un vehículo en Arijón y Oroño.

Un árbol cayó este miércoles sobre un vehículo como consecuencia del temporal que afecta a Rosario, en medio de una alerta naranja por las condiciones meteorológicas. El episodio ocurrió en Arijón al 2300, entre Oroño y Santiago, en la zona sur de la ciudad.

Según se informó desde el lugar, el ejemplar se encontraba en la vereda impar y terminó desplomándose sobre la calzada, en la mano que va hacia Oroño. En la cazuela podía observarse que tenía pocas raíces y presentaba ramas con sectores secos.

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La caída también afectó a una camioneta Partner que estaba estacionada en el lugar. Una de las ramas impactó sobre la parte superior del vehículo y otra dañó parcialmente el guardabarros trasero. No se registraron roturas de vidrios ni personas heridas.

La circulación no quedó completamente interrumpida sobre Arijón, aunque el tránsito hacia Oroño se realizó temporalmente con precaución y de manera alternada en el sector afectado.