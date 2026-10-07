Jairo y Jorge Rojas, primeros artistas confirmados para la vigilia cordobesa a la espera de León XIV

FOTO: Jairo y Jorge Rojas cantarán para las miles de personas que pasen la noche en FAdeA.

La Comisión Organizadora de la Visita del Papa León XIV a Córdoba confirmó este miércoles que Jairo y Jorge Rojas animarán con sus canciones parte de la vigilia que se realizará el lunes 9 de noviembre próximo, en FAdeA, a la espera de la llegada del pontífice a esta ciudad.

Se trata de los primeros artistas que han confirmado su presencia en este evento, que convocará a miles de personas, sobre todo a jóvenes de Córdoba y de otras provincias, y que incluirá momentos de oración, de música y de encuentro fraterno.

De acuerdo con lo informado anteriormente, los accesos al predio de FAdeA se abrirán a las 18 del lunes 9 de noviembre, y, si bien el inicio de la vigilia está previsto desde las 22, habrá shows y animación desde la apertura.

Muchas de las personas que asistirán a la vigilia pasarán la noche en el mismo lugar para participar de la misa, que presidirá el papa León XIV desde las 10 del martes 10 de noviembre.

Jairo, un artista de laureada y extensa trayectoria internacional nacido en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ha interpretado en varias ocasiones la “Misa Criolla”, la obra de Ariel Ramírez, y, en soledad o en colaboración con el ya fallecido escritor cordobés Daniel Salzano, ha creado y puesto la voz a canciones que testifican la fe, la devoción y la celebración de la piedad popular que caracteriza al pueblo argentino.

Jorge Rojas, nacido en Neuquén, criado en Salta y radicado en Córdoba desde hace varios años, también es un artista de extensa y reconocida trayectoria, cuya obra musical honra y destaca los valores trascendentes y de profunda humanidad que enaltecen nuestros vínculos y nuestra cultura popular.

En los próximos días, se sumarán a la grilla artística de la vigilia otros reconocidos cantautores, varios de ellos creadores de música católica, cuyos nombres se darán a conocer oportunamente.

Este evento en Córdoba se realizará en el marco de la visita apostólica del Papa a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, con el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", a casi cuatro décadas de la segunda visita de Juan Pablo II en 1987.

León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre por la mañana. Desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella, se trasladará a FAdeA, donde, como se explicó, presidirá la misa que será multitudinaria. Luego, desde allí, se trasladará al Arzobispado de Córdoba, donde almorzará y se espera que se asome y salude desde el mismo balcón que utilizó Juan Pablo II, en 1987, para decir unas palabras.

Un par de horas después, el actual pontífice se dirigirá, en papamóvil, hasta la Catedral de Córdoba, donde presidirá un encuentro con sacerdotes, consagrados, consagradas y agentes pastorales, antes de regresar a Buenos Aires.

Por ubicación geográfica, en Córdoba se espera una importante afluencia de fieles de otras provincias, ya que será el único destino del interior del país en el itinerario del papa León XIV, quien estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Luján, provincia de Buenos Aires.