Endeavor Catalyst recauda $320 millones para apoyar a emprendedores fuera de Silicon Valley

Endeavor Catalyst cerró su quinto fondo con un total de $320 millones en compromisos de capital, lo que eleva los activos totales bajo su gestión a más de $850 millones. Esta recaudación representa una buena noticia para los emprendedores que se encuentran fuera del área de la Bahía, quienes corren el riesgo de ser pasados por alto a medida que más fondos concentran su atención en las empresas de inteligencia artificial en Silicon Valley.

La firma de capital de riesgo es parte de Endeavor, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que ha estado apoyando a emprendedores fuera de los principales centros tecnológicos durante los últimos 30 años. En su material de marketing, Endeavor se refiere a todas estas otras ubicaciones como "elsewhere".

El fondo es administrado por Allen Taylor, un veterano de 20 años de la organización, y Jackie Carmel, quien se unió a Endeavor Catalyst hace 12 años, junto con un equipo de 16 personas. Sin embargo, el socio general oficial es Endeavor en sí. Esto significa, según Linda Rottenberg, cofundadora de Endeavor y una de las iniciadoras de Endeavor Catalyst en 2012, que "la mitad de las ganancias del fondo regresan a Endeavor, por lo que cada inversión ayuda a la próxima generación de emprendedores que están construyendo en otros lugares".

Para esos emprendedores, el estándar es bastante alto. Primero, deben ingresar a la red de Endeavor, donde pueden acceder a mentorías y una extensa red de contactos, lo cual es un proceso complicado. El año pasado, la organización afirma haber revisado más de 10,000 candidatos y seleccionar solo a 88. Actualmente, la red cuenta con más de 3,100 emprendedores en más de 50 países.

Cuando una de las empresas de estos emprendedores recauda al menos $5 millones en una ronda liderada por otro inversor institucional, Endeavor Catalyst puede unirse a los mismos términos que el líder de la ronda. El equipo indica a TechCrunch que los cheques suelen oscilar entre $1 millón y $3 millones, aunque no pueden superar el 10% de la ronda.

En los próximos años, planean realizar entre 40 y 50 inversiones anualmente, invirtiendo en un total de hasta 150 empresas con este nuevo fondo.

Taylor, en una comunicación por correo electrónico, no compartió cifras sobre los retornos de efectivo vinculados a sus fondos anteriores, pero sí mencionó algunos números impresionantes. A través de los cinco fondos, afirma que Endeavor Catalyst ha respaldado a 437 empresas en 44 mercados. Ochenta y tres de esas startups están actualmente valoradas en $1 mil millones o más, y la unidad ha visto 39 salidas y 11 IPOs.

Algunas de las participaciones más valiosas de la unidad de capital de riesgo incluyen a ElevenLabs, un fabricante de herramientas de voz de inteligencia artificial que fue recientemente valorado en $22 mil millones en una venta secundaria, y Bending Spoons, un conglomerado de Italia que salió a bolsa en julio y actualmente tiene una capitalización de mercado de $26 mil millones.

Otras participaciones incluyen a Reflection AI, con sede en Nueva York (fundada por dos ex investigadores de Google DeepMind), que ahora está valorada en $25 mil millones; Checkout.com, cuyo fundador es suizo y que fue valorado el año pasado en $12 mil millones; la empresa de infraestructura de pagos africana Flutterwave, valorada este verano en $3.2 mil millones; y la startup de codificación de inteligencia artificial Replit, cofundada por Amjad Masad, quien es palestino-jordano. Replit logró una valoración de $9 mil millones a principios de este año.

Endeavor, la organización sin fines de lucro, tiene asociados a personas especialmente bien conectadas, incluidos miembros de la junta como Reid Hoffman; Nick Beim, un capitalista de riesgo que ha pasado los últimos 25 años en Matrix Partners y luego en Venrock; y Edgar Bronfman Jr., el ex presidente de Warner Music y Seagram, quien preside la junta de Endeavor.

En total, el nuevo fondo de Endeavor Catalyst incluye a 400 socios limitados, incluidos Hoffman; el famoso gerente de fondos de cobertura Bill Ackman; y el grupo de inversión holandés Prosus. Según Taylor, aproximadamente el 30% de esos patrocinadores son los propios fundadores de Endeavor, incluidos los fundadores de Nubank, Revolut y Checkout.com.

A pesar de la gran atención que se le presta a lo que está sucediendo en San Francisco y sus alrededores, las apuestas de Endeavor Catalyst sugieren lo que otros inversores pueden estar perdiendo, y Endeavor, con equipos y mentores locales en docenas de países, parece estar particularmente bien posicionada para verlo.

De hecho, aproximadamente el 90% de las inversiones de la unidad de riesgo están fuera de EE. UU., según indican. Europa es su región de más rápido crecimiento, con 12 nuevas inversiones en la primera mitad de 2026, en comparación con 14 en todo el año pasado, aunque América Latina sigue siendo la más grande.

Los fundadores que repiten también están convirtiéndose en una parte más importante de la mezcla. Taylor le dijo a TechCrunch que aproximadamente el 14% del cuarto fondo de Endeavor Catalyst se destinó a segundas empresas iniciadas por fundadores de Endeavor en la etapa seed o Serie A. Con este nuevo fondo, el equipo espera que esa cifra alcance el 20%.

En la imagen: Linda Rottenberg, cofundadora de Endeavor, en el escenario en Turín, Italia, a principios de este mes.