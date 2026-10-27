Entrenan a un robot humanoide para ser usado como niñero, maestro o compañero: el precio sorprende

Un robot humanoide de tamaño real, impulsado por inteligencia artificial y diseñado para el cuidado de personas, sorprendió a los visitantes del parque del puente de Brooklyn, en Estados Unidos, al pasear libremente, cantar, bailar e interactuar con transeúntes en un ensayo de campo a cielo abierto.

El prototipo, bautizado como FF Futurist Standard, fue desarrollado por la compañía californiana Faraday Future y tiene un costo de 89.900 dólares.

Según explicó el director de tecnología de la firma, Hong Rao, el autómata se encuentra en una etapa crucial de desarrollo en la que requiere del contacto directo con el mundo real para perfeccionar su navegación, sus movimientos y su capacidad de comprensión social.

Mide casi 1,80 metros y es capaz de hablar en 50 idiomas. El objetivo final de la empresa es entrenar a este tipo de unidades para ser desplegadas en hogares como niñeros, en escuelas como maestros o en residencias como compañeros de adultos mayores.

Durante la prueba en Brooklyn, la presencia del autómata generó escenas singulares: entonó canciones para niños, bailó con transeúntes e incluso posó para fotografías junto a un grupo de turistas argentinas frente al horizonte de Manhattan, demostrando un nivel de interacción que sorprendió por su naturalidad.

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*WATCH:* An AI-powered humanoid robot was spotted mingling with people in Brooklyn Bridge Park Sunday, learning to “interact” and “nurture” so it could eventually serve as a babysitter, teacher or companion, The Post reports. https://t.co/lhe82v8kSO — Syalerts (@syalerts) October 26, 2026

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La iniciativa marca la reconversión de Faraday Future, una firma nacida en 2014 dentro de la industria de los vehículos eléctricos que ahora busca posicionarse como referente en "IA física" y robótica biónica.

Sin embargo, la postal cotidiana de robots conviviendo con niños en parques públicos reaviva el debate ético global sobre los riesgos de la inteligencia artificial autónoma, el posible desplazamiento laboral y la frontera de la empatía sintética en tareas de cuidado humano.

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