El Gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula: "No va a haber comunicado"

FOTO: El Gobierno argentino no felicitará a Lula por su triunfo.

El Gobierno argentino confirmó este martes que no emitirá un comunicado para felicitar a Lula da Silva por su victoria en el balotaje de Brasil. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que las diferencias entre los mandatarios no modificarán las relaciones comerciales ni el trabajo dentro del Mercosur.

"No va a haber un comunicado oficial", respondió el funcionario durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, dos días después de las elecciones brasileñas.

Ravier señaló que la administración de Javier Milei "tomó nota del resultado electoral" y justificó la ausencia de un saludo por las diferencias políticas entre ambos presidentes. También sostuvo que Lula no felicitó personalmente al mandatario argentino cuando ganó las elecciones de 2023. "No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real", afirmó sobre Milei.

Pese a esa postura, el vocero aseguró que el Gobierno mantendrá los canales diplomáticos y económicos con Brasil. Según explicó, los vínculos entre los pueblos y las oportunidades de intercambio tienen mayor relevancia que las discrepancias entre sus autoridades.

"No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", expresó. Además, afirmó que las personas y las empresas de ambos países podrán continuar sus relaciones comerciales con normalidad.

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Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre un eventual pedido de protección de Flávio Bolsonaro, el senador derrotado por Lula. "No hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", respondió.

Las versiones sobre esa posibilidad surgieron mientras la Policía Federal brasileña intentaba determinar si el excandidato había cruzado la frontera con Misiones para abordar un avión privado en Puerto Iguazú. La aeronave, matrícula LV-JQW, tenía como destino Fort Lauderdale, en Florida.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones informó que no registra un ingreso de Bolsonaro a la Argentina. El organismo indicó que los controles realizados sobre el avión y su tripulación permitieron comprobar que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a la familia del senador.

La decisión de no felicitar a Lula se suma a una escalada diplomática que tuvo uno de sus principales episodios el 26 de julio, cuando Milei viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Durante esa visita, el presidente argentino llamó a Lula "presidiario", "ladrón" y "totalitario", y también cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Itamaraty convocó entonces al embajador argentino Daniel Raimondi y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires, Julio Bitelli.

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El 4 de agosto, Brasil redujo las relaciones al nivel de encargados de negocios. Eduardo Uziel quedó al frente de la embajada brasileña en Buenos Aires, mientras que María Cortés asumió la conducción de la representación argentina en Brasilia tras el regreso de Raimondi.

Los cruces continuaron durante la campaña. El 20 de octubre, Milei insinuó que Lula podía intentar apropiarse del resultado electoral, lo que motivó una protesta de la Cancillería brasileña por una presunta injerencia externa. Cuatro días después, volvió a insultarlo y acusó a su equipo de difundir información falsa sobre la Argentina.

El domingo del balotaje, el mandatario argentino compartió una publicación de La Derecha Diario que vinculaba la extensión del horario de votación con un supuesto intento de fraude. Esas acusaciones no constituyen por sí mismas evidencia de irregularidades.

Tras conocerse el resultado, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deseó éxitos a Brasil, aunque cuestionó la jornada electoral. El PRO y Mauricio Macri, en cambio, reconocieron la victoria y felicitaron a Lula.

También lo hizo el Partido Liberal de Bolsonaro. Su titular, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, aunque pidió que se aclararan los cuestionamientos planteados.

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Entre los dirigentes que saludaron al mandatario brasileño estuvieron José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, Rodrigo Paz, Santiago Peña, Daniel Noboa y Yamandú Orsi. También enviaron felicitaciones Claudia Sheinbaum y Miguel Díaz-Canel. Donald Trump, por su parte, calificó la elección de "amañada", sin aportar pruebas.

Raimondi considera que continúa en funciones y espera regresar a Brasilia, aunque supedita su retorno a que Brasil reponga primero a su embajador en Buenos Aires.

La agenda regional ofrece posibles instancias de encuentro entre Milei y Lula: la cumbre semestral del Mercosur está prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. También podrían coincidir diez días después en la reunión del G20 convocada por Trump en Mar-a-Lago.

La tensión política atraviesa una relación económica de peso. De acuerdo con las cifras del INDEC y del Centro de Economía Internacional citadas en el informe, entre enero y septiembre de 2026 la Argentina exportó a Brasil US$9.789 millones e importó US$12.005 millones.

El déficit bilateral fue de US$2.216 millones, frente a los US$5.108 millones del mismo período de 2025. Las ventas argentinas al mercado brasileño aumentaron un 4,5%, por debajo del crecimiento del 21,6% registrado por las exportaciones totales del país.

Los datos brasileños muestran, a su vez, una caída del 18,5% en los envíos hacia la Argentina, con bajas del 32% en vehículos de pasajeros y del 28% en autopartes. Brasil recibe el 66% de las exportaciones del complejo automotor argentino.

Entre los asuntos que requieren coordinación bilateral figuran el acuerdo automotor ACE 14, que prevé eliminar sus límites comerciales en julio de 2029, y los proyectos para exportar gas de Vaca Muerta al mercado brasileño.