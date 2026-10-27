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Violenta agresión a pareja en Tucumán: un joven en terapia intensiva por posible ataque homofóbico

La familia denunció que la agresión habría tenido un móvil homofóbico y reclamó que se identifique a los responsables.

27/10/2026 | 17:35Redacción Cadena 3

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Violenta agresión a pareja en Tucumán: un joven en terapia intensiva por posible ataque homofóbico

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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Una pareja de jóvenes fue víctima de una violenta agresión en un edificio del centro de San Miguel de Tucumán y uno de ellos, identificado como Francisco Blasetti García, permanece internado en terapia intensiva, mientras el caso fue denunciado por los allegados como un ataque motivado por la orientación sexual de ambos.

Según los testimonios difundidos por familiares, el episodio ocurrió el domingo por la noche en un inmueble de la calle Muñecas al 64, donde una discusión por el uso del ascensor durante una mudanza habría derivado en una golpiza cuando los involucrados advirtieron que las víctimas eran pareja.

Como consecuencia de la agresión, los dos jóvenes sufrieron lesiones y Blasetti García debió ser trasladado a la Clínica Mayo, donde quedó internado por la gravedad de su cuadro. La madre del otro joven, Iván, denunció públicamente lo sucedido y cuestionó que, según su relato, los presuntos agresores no habrían sido detenidos durante las primeras horas posteriores al hecho.

La mujer también pidió la intervención de las autoridades provinciales y judiciales para que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades de quienes habrían participado de la golpiza.

El episodio generó el repudio de la organización Orgullo Tucumán, que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y reclamó una actuación rápida de la Policía y del Poder Judicial. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también manifestó su rechazo a la agresión, ya que Blasetti García integra su Comité Ejecutivo.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre detenciones vinculadas con el caso. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento, quiénes intervinieron y si existió una motivación homofóbica, tal como denunciaron los allegados de los jóvenes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tucumán?
Una pareja fue agredida en un edificio, dejando a uno de ellos en terapia intensiva.

¿Quiénes son las víctimas?
Los jóvenes son Francisco Blasetti García e Iván.

¿Cuándo sucedió el ataque?
El ataque tuvo lugar el domingo por la noche.

¿Dónde ocurrió el hecho?
Ocurrió en la calle Muñecas al 64, en San Miguel de Tucumán.

¿Qué motivó la agresión?
Se sospecha que la agresión fue motivada por la orientación sexual de la pareja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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