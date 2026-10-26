El "plan platiña" de Lula

Por Adrián Simioni

Lula da Silva ganó la elección, pero todavía tiene que resolver cómo financiar las decisiones y las promesas que acompañaron su campaña. El resultado le asegura la continuidad política; los compromisos asumidos le plantean un desafío fiscal que seguirá presente cuando se apaguen los festejos.

La comparación con la Argentina de 2023: aquí, un oficialismo desplegó medidas para mejorar los ingresos y estimular el consumo antes de una elección que terminó perdiendo. En Brasil, Lula consiguió la reelección. Esa diferencia electoral no demuestra que el gasto haya definido el resultado ni resuelve la pregunta que queda después: cómo sostener los beneficios sin agravar los desequilibrios económicos.

El llamado "plan platita" brasileño tuvo como una de sus herramientas más visibles el aumento del Bolsa Família. Los beneficios se actualizaron un 15,04% y el Gobierno adelantó los pagos para que los destinatarios recibieran la mejora antes del balotaje. El programa alcanza a casi 50 millones de personas: una población mayor que la de toda la Argentina.

El Gobierno defendió el reajuste como una recomposición de la inflación acumulada desde marzo de 2023. Ese argumento merece consideración: preservar los ingresos de los sectores vulnerables es una responsabilidad pública. También corresponde examinar la oportunidad elegida para hacerlo, a pocas semanas de una elección presidencial. La necesidad social y la conveniencia electoral pueden coexistir.

A esa decisión se sumaron medidas de alivio de deudas, créditos subsidiados, beneficios vinculados al transporte, ayudas estudiantiles y estímulos sobre los combustibles. Algunas iniciativas implican desembolsos; otras, ingresos que el Estado resigna o compromisos que deberán afrontar los próximos presupuestos.

Por eso, la factura exige distinguir conceptos y plazos. El volumen de créditos anunciados, las deudas renegociadas y el costo fiscal no son cifras equivalentes. BTG Pactual estimó un impacto de unos 56.000 millones de reales para 2027 por un conjunto de medidas que incluye el reajuste del Bolsa Família, subsidios a los combustibles, el programa de renegociación de deudas y la prohibición de las apuestas digitales. Es una estimación sobre ese grupo de iniciativas, no una cuenta definitiva de todas las promesas electorales.

El transporte gratuito durante los fines de semana muestra otra dificultad. Lula envió al Congreso una propuesta para financiarlo con parte de los recursos de las enmiendas parlamentarias. Existe, por lo tanto, una fuente de financiamiento planteada. Pero aprobarla supone negociar con legisladores que deberán aceptar un cambio en el destino de fondos sobre los que hoy tienen influencia. La promesa necesita acuerdos políticos para convertirse en un servicio sostenible.

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Todo esto ocurre sobre unas cuentas públicas exigidas. En los doce meses terminados en agosto, el débito nominal brasileño llegó al 9,48% del producto interno bruto. Ese resultado incluye los intereses de la deuda: el débito primario, que los excluye, fue del 0,62%. La deuda bruta alcanzó el 82,9% del PIB. Confundir ambos déficits impediría entender cuánto pesa el propio costo del financiamiento.

Brasil financia sus necesidades mediante el endeudamiento. Ese mecanismo también tiene límites. Cuando crecen las dudas sobre la capacidad de estabilizar la deuda, los inversores pueden exigir mayores rendimientos. Los intereses elevados encarecen las obligaciones del Estado y dificultan el acceso al crédito de empresas y familias.

La tensión fiscal termina llegando a quienes necesitan financiar una vivienda, sostener un comercio o invertir para producir. Allí aparece el riesgo de que una política destinada a aliviar problemas inmediatos contribuya, si carece de respaldo sostenible, a prolongar otras dificultades.

La reacción negativa de los mercados tras el triunfo de Lula refleja esa incertidumbre, junto con la corrección de las apuestas de inversores que esperaban una victoria de Flávio Bolsonaro. El resultado financiero de una jornada no determina el futuro de un gobierno, pero señala las explicaciones que deberá ofrecer sobre su política económica.

El Congreso agrega una restricción decisiva. Las legislativas fortalecieron al Partido Liberal y ampliaron la presencia de la derecha. Lula conserva su experiencia negociadora, aunque deberá construir acuerdos para aprobar normas, reasignar recursos y ordenar las cuentas. La victoria presidencial no le entrega una mayoría parlamentaria propia.

El desafío consiste en transformar las promesas en políticas financiables y explicar qué prioridades tendrán lugar en el presupuesto. Cada beneficio necesita recursos; cada reasignación afecta otros destinos; cada nueva deuda compromete ingresos futuros.

Lula consiguió los votos para seguir gobernando. Ahora deberá demostrar que puede sostener lo que ofreció sin trasladar una factura mayor a los mismos brasileños a los que prometió aliviar.

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