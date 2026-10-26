Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 26 de octubre

En el actual escenario económico argentino, el dólar se convierte en un indicador clave para comprender la situación financiera del país. Este lunes 26 de octubre, las cotizaciones marcan diferencias importantes entre las distintas modalidades de la divisa estadounidense.

El dólar oficial, que se obtiene a través de los bancos y entidades autorizadas, presenta una cotización de $1.500 para la compra y $1.550 para la venta. Este tipo de cambio es el que se utiliza para transacciones comerciales y pagos internacionales dentro del marco del control de cambios vigente en el país.

Por otro lado, el dólar blue, que se compra y vende en el mercado paralelo, presenta un valor de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Esta cotización refleja la alta demanda y el acceso limitado a divisas, un problema que afecta a muchas personas que buscan proteger sus ahorros de la inflación.

Existen otras modalidades de dólares que también son relevantes en este contexto. El dólar mayorista, utilizado entre bancos y empresas, cotiza en $1.520,50 para la compra y $1.529,50 para la venta. Esta cotización es ligeramente más baja que el oficial, lo que puede indicar un reperfilamiento del mercado en función de la oferta y la demanda.

Además, el dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite invertir en el exterior mediante la compra de acciones o bonos, se sitúa en $1.649,20 para la compra y $1.654 para la venta. Esta opción se ha vuelto popular debido a la búsqueda de alternativas de inversión menos riesgosas en un entorno de alta volatilidad.

Otra variante es el dólar cripto, que se basa en el valor de las criptomonedas y tiene un precio de $1.638,37 para la compra y $1.644,03 para la venta. Este tipo de cambio se ha vuelto una salida para muchos que buscan proteger su capital fuera del sistema tradicional.

No se puede olvidar el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior y que tiene un costo significativamente mayor, con una cotización de $1.950 para la compra y $2.015 para la venta. Este tipo de cambio incluye el impuesto PAIS y la retención a cuenta de impuestos a las ganancias.

Este panorama y la diversidad de valores del dólar reflejan la complejidad del sistema financiero argentino. Factores como la inflación, la incertidumbre política y el control de cambios impactan directamente en las cotizaciones. Para muchos argentinos, esto representa no solo una preocupación financiera, sino una realidad cotidiana que influye en sus decisiones de ahorro y consumo.