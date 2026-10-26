Chris Brown enfrenta condena de ocho meses de prisión por ataque en Londres

FOTO: Chris Brown nuevamente con problemas en la justicia: fue condenado a ocho meses de prisión

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El reconocido cantante Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión, con suspensión de la pena durante doce meses, tras declararse culpable de un ataque "brutal y sin provocación" en una discoteca de Londres en 2023.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres dictó una sentencia en suspensión, por lo que el artista evitará la cárcel a menos que cometa otro delito durante los próximos doce meses.

Brown aceptó la responsabilidad de un cargo menor por alteración del orden público tras protagonizar un enfrentamiento en el club nocturno Tape London contra el productor Abraham Diaw, ocurrido en 2023. En el hecho, actuó junto a su coacusado, el rapero Omololu Akinlolu, quien obtuvo cuatro meses en suspensión.

Se desconocen los detalles que provocaron el altercado, pero se supo que Brown y Akinlolu utilizaron una botella de vidrio para pegarle en la cabeza al denunciante.

"Se trató de un ataque brutal y sin provocación por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima en la cabeza dos veces", declaró la fiscal Claire Campbell tras conseguir la condena.

"Continuaron la agresión mientras la víctima intentaba huir por el club. La víctima fue pateada mientras estaba sentada indefensa en el suelo", agregó la fiscal en un comunicado.

Por otra parte, el juez a cargo, Tony Baumgartner, advirtió al artista que mantuviera una conducta correcta en estos meses de suspensión: "Tomo en cuenta su empleo y su dilatada trayectoria en la música. Su fama, éxito comercial y prestigio profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos".

No es la primera vez que el ganador del Grammy enfrenta problemas judiciales vinculados a la violencia física y agresión pública.

En 2009 agredió físicamente a su entonces novia Rihanna en un auto camino a una premiación, por la cual se declaró culpable de agresión grave. En ese entonces, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, trabajos comunitarios y terapia obligatoria.

En 2013 agredió a un fanático que quería sacarse una foto con él en la puerta del hotel donde se estaba hospedando, por lo que se declaró culpable de agresión simple. Por el mismo hecho, por ser expulsado de rehabilitación por mala conducta y por violar la libertad condicional, pasó unos meses en prisión.