Trump cuestiona la legitimidad de las elecciones brasileñas y habla de corrupción

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- En declaraciones realizadas el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su opinión sobre las recientes elecciones en Brasil, afirmando que "parecieron amañadas" y que se trató de un proceso "muy corrupto". Esto ocurrió luego de que el reelecto presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, superara a Flávio Bolsonaro en la contienda electoral.

Trump, al hablar con periodistas en Washington antes de viajar a Mississippi para un evento de campaña, expresó: "No tomé partido, pero me pareció una elección amañada. Para mí, fue algo muy malo". Estas declaraciones fueron reportadas por el sitio brasileño Globo.com y citadas por Noticias Argentinas.

El mandatario estadounidense agregó: "Yo no gobierno Brasil. Gobierno Estados Unidos. Me cae bien Lula. Me llevo muy bien con él, pero la prórroga que le concedieron fue muy extraña".

En la segunda vuelta, Lula logró un 51,79% de los votos válidos, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo un 48,21%. Esta elección se convirtió en un hecho histórico, siendo la primera vez que un candidato es elegido después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

El resultado fue confirmado por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, la noche del domingo. En vísperas de cumplir 81 años, Lula se convirtió en el primer presidente de Brasil en ser elegido cuatro veces por voto popular, lo que resalta su impacto en la política del país.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro anunció que no aceptaría el resultado y que buscaría anular las elecciones a través de los tribunales. Esta postura generó tensiones en un ambiente electoral ya delicado.

El partido de Bolsonaro cuestionó la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Cristiano Zanin, de extender el horario de votación hasta las 19:00 en los colegios que aún permanecían abiertos, argumentando que esto podría haber comprometido la regularidad del proceso.

Bolsonaro argumentó que esta medida afectó la igualdad entre votantes y alteró las reglas del proceso electoral, además de que los observadores de su partido fueron expulsados de las áreas de conteo de votos, lo que podría haber afectado la transparencia del escrutinio.

Estas afirmaciones han generado cuestionamientos, especialmente porque la campaña del senador había solicitado previamente la ampliación del horario de votación en ciertas localidades. Este contraste ha dado pie a debates sobre la coherencia de las demandas y la actuación de la justicia electoral durante la jornada.

En las próximas horas, se espera que abogados y tribunales evalúen las impugnaciones presentadas y que los partidos involucrados presenten las pruebas que respalden sus alegaciones. Mientras tanto, la elección de Lula como presidente por cuarta vez ya está generando efectos políticos inmediatos y anticipa un nuevo ciclo en la conducción del país.