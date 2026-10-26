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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

Este lunes 26 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 31650 de la quiniela vespertina. El número a la cabeza fue el 6053, conocido como "A primera (El Barco)". Conocé todos los resultados a continuación.

26/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31650 de la QUINIELA VESPERTINA se realizó el lunes 26 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 6053, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

1° 6053
2° 5505
3° 4649
4° 8533
5° 0291
6° 7340
7° 7311
8° 9548
9° 8173
10° 4619
11° 6748
12° 6874
13° 2060
14° 1050
15° 1747
16° 1110
17° 8205
18° 5677
19° 9052
20° 9675

Los resultados de la quiniela son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina y genera gran expectativa entre los participantes. La QUINIELA VESPERTINA es una de las modalidades más elegidas por los jugadores, quienes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31650 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 6053.

¿Qué significa el número 6053?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (El Barco)".

¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros cinco números fueron 6053, 5505, 4649, 8533 y 0291.

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