Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 90%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El miércoles 28 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas. Para el viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, el clima mejorará con un cielo despejado, mínima de 16° y máxima de 30°. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con nubes cubiertas.