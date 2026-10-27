FOTO: Día de Muertos de las Mascotas: una tradición que honra la memoria animal cada 27 de octubre

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- Cada 27 de octubre se celebra el Día de Muertos de las Mascotas en Latinoamérica, una jornada orientada a recordar a los animales que fallecieron tras haber dejado una marca en sus hogares.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este ritual encuentra en la raíz del folclore tradicional mexicano, y en los últimos años cobró una notable proyección en distintos puntos de la región sudamericana, donde las familias adoptaron la costumbre de honrar a sus antiguas mascotas.

La conmemoración funciona como un preludio a las tradicionales ceremonias del 1 y 2 de noviembre, jornadas dedicadas a los difuntos humanos. Según la creencia popular que sustenta este culto, la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas realizan una visita simbólica a sus antiguos dueños, lo que motivó el armado de pequeños altares domésticos para recibirlas.

Qué elementos componen el altar y qué representan

El rincón de homenaje suele confeccionarse a partir de objetos cotidianos que reflejan el paso del animal por la vida familiar:Fotografías: conservan la memoria visual y rescatan momentos compartidos.Comida y agua fresca: funcionan como señales de recibimiento; el agua representa el reposo y la mitigación de la sed tras el viaje espiritual, mientras que el alimento preferido evoca el afecto diario.Juguetes y mantas: remiten a sus rutinas de juego, descanso y pertenencia en el hogar.Velas o puntos de luz: actúan como guía simbólica para alumbrar el sendero de retorno en la tradición.Flores y cartas: decoran el espacio y materializan sentimientos de gratitud a través de mensajes escritos.

Otras formas de homenaje y vigencia en redes sociales

Más allá de los rituales típicos de la jornada, la fecha se convirtió en una oportunidad para canalizar el recuerdo de las mascotas mediante diversos gestos sin necesidad de estructuras formales.

Muchos optan por difundir imágenes en plataformas digitales, armar álbumes conmemorativos, sembrar una planta o árbol en su nombre o acercarse a los sitios donde descansan sus restos.

Agencia NA