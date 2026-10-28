Pullaro defendió su paquete de seguridad y cruzó a los penalistas: "Estudien la Constitución"
El gobernador respondió a los cuestionamientos sobre las reformas impulsadas por su gestión y aseguró que el proyecto respeta las garantías constitucionales. Además, criticó los planteos de la Asociación de Abogados Penalistas.
28/10/2026 | 11:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
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Audio. Pullaro defendió su paquete de seguridad y cruzó a los penalistas: "Estudien la Constitución"
Cadena 3 Rosario
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió el paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura y respondió a los cuestionamientos de distintos sectores sobre la posible afectación de garantías constitucionales. “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”, afirmó durante un acto en el Estadio 15 de Abril, en Santa Fe.
Ante las críticas de abogados penalistas y algunos sectores de la Justicia, Pullaro sostuvo que el debate debe contemplar distintos puntos de vista. “A veces se escucha más a los defensores, a los abogados penalistas, la mirada que tienen”, señaló. Y agregó: “Lo que se está planteando, medir algunas garantías constitucionales, que nosotros lo vamos a hacer”.
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?? PULLARO A LOS CRÍTICOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD: "ESTUDIEN LA CONSTITUCIÓN"
El gobernador de Santa Fe defendió el nuevo paquete de leyes de seguridad impulsado por su gestión y cuestionó a quienes advierten sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales. https://t.co/KDuYYhkFHS— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 28, 2026
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El mandatario provincial también cuestionó a la Asociación de Abogados Penalistas por sus pronunciamientos contra algunas de las iniciativas del Gobierno. “¿Quiénes me cuestionan a mí? La Asociación de Abogados Penalistas”, sostuvo, y apuntó contra comunicados de esa entidad en defensa de personas condenadas por delitos graves.
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Santa Fe. Rosúa, sobre el nuevo paquete de seguridad de Pullaro: "El delito bajó, pero no terminó"
El diputado provincial de Unidos y presidente de la Comisión de Seguridad, dialogó con Cadena 3 Rosario y defendió las iniciativas impulsadas por Maximiliano Pullaro y destacó la necesidad de consolidar la baja de homicidios en la ciudad.
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En ese marco, Pullaro defendió el objetivo de las reformas y remarcó: “Nosotros nunca vamos a mandar algo que viole la Constitución”. Además, planteó que el Gobierno busca modificar el esquema de seguridad para que la ciudadanía tenga mayores herramientas frente al delito. “Nosotros queremos que la sociedad pueda vivir en paz. No puede ser que durante tantos años los delincuentes tuvieran más derechos que los ciudadanos”, concluyó.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién defendió el paquete de leyes de seguridad? El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió el paquete de leyes de seguridad.
¿Qué cuestionamientos recibió Pullaro? Recibió cuestionamientos sobre la posible afectación de garantías constitucionales por parte de abogados penalistas y sectores de la Justicia.
¿Qué entidad cuestionó Pullaro? Cuestionó a la Asociación de Abogados Penalistas por sus pronunciamientos en defensa de personas condenadas por delitos graves.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno según Pullaro? El objetivo es modificar el esquema de seguridad para que la ciudadanía tenga mayores herramientas frente al delito.
¿Qué afirmó Pullaro sobre la Constitución? Afirmó que nunca enviará una ley que viole la Constitución.