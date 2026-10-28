Pullaro defendió su paquete de seguridad y cruzó a los penalistas: "Estudien la Constitución"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió el paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura y respondió a los cuestionamientos de distintos sectores sobre la posible afectación de garantías constitucionales. “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”, afirmó durante un acto en el Estadio 15 de Abril, en Santa Fe.

Ante las críticas de abogados penalistas y algunos sectores de la Justicia, Pullaro sostuvo que el debate debe contemplar distintos puntos de vista. “A veces se escucha más a los defensores, a los abogados penalistas, la mirada que tienen”, señaló. Y agregó: “Lo que se está planteando, medir algunas garantías constitucionales, que nosotros lo vamos a hacer”.

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?? PULLARO A LOS CRÍTICOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD: "ESTUDIEN LA CONSTITUCIÓN" El gobernador de Santa Fe defendió el nuevo paquete de leyes de seguridad impulsado por su gestión y cuestionó a quienes advierten sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales. https://t.co/KDuYYhkFHS — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 28, 2026

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El mandatario provincial también cuestionó a la Asociación de Abogados Penalistas por sus pronunciamientos contra algunas de las iniciativas del Gobierno. “¿Quiénes me cuestionan a mí? La Asociación de Abogados Penalistas”, sostuvo, y apuntó contra comunicados de esa entidad en defensa de personas condenadas por delitos graves.

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En ese marco, Pullaro defendió el objetivo de las reformas y remarcó: “Nosotros nunca vamos a mandar algo que viole la Constitución”. Además, planteó que el Gobierno busca modificar el esquema de seguridad para que la ciudadanía tenga mayores herramientas frente al delito. “Nosotros queremos que la sociedad pueda vivir en paz. No puede ser que durante tantos años los delincuentes tuvieran más derechos que los ciudadanos”, concluyó.

Informe de Matías Arrieta.