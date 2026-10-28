Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

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Ahora

En la actualidad, el cielo ense presenta con. La temperatura actual es de, con una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento es casi imperceptible, soplando adesde el norte. La presión atmosférica se sitúa en

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para este miércoles, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones del viento seguirán siendo tranquilas, con una humedad que podría aumentar ligeramente a lo largo del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 29 de octubre, se prevé una mínima dey una máxima decon. El viernes 30 de octubre, la mínima será dey la máxima alcanzará los, con. El sábado 31 de octubre, se espera una mínima dey una máxima de, con. Para el domingo 1 de noviembre, la mínima será dey la máxima de, con. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima dey una máxima de, también con