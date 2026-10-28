Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán
en este momento.
Ahora
En la actualidad, el cielo en Tucumán
se presenta con pocas nubes
. La temperatura actual es de 23°
, con una sensación térmica de 23°
. La humedad se encuentra en un 56%
, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m
, y el viento es casi imperceptible, soplando a 0 m/s
desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa
.
El clima hoy miércoles 28 de octubre
Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 17°
y una máxima de 25°
. Las condiciones del viento seguirán siendo tranquilas, con una humedad que podría aumentar ligeramente a lo largo del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y propicio para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Tucumán
mostrará variaciones. Para el jueves 29 de octubre, se prevé una mínima de 16°
y una máxima de 25°
con lluvias moderadas
. El viernes 30 de octubre, la mínima será de 15°
y la máxima alcanzará los 30°
, con lluvias ligeras
. El sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 17°
y una máxima de 32°
, con lluvias moderadas
. Para el domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17°
y la máxima de 29°
, con lluvias ligeras
. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 20°
y una máxima de 29°
, también con lluvias ligeras
.