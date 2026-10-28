Newell's: se desgarró Bruno Cabrera y se perdería las últimas dos fechas

Por Gonzalo Calvigioni

Malas noticias para Frank Darío Kudelka y todo el mundo de Newell’s Old Boys. Bruno Cabrera sufrió un desgarro de grado 2 y se perdería los dos últimos compromisos del equipo en el campeonato, frente a Unión e Instituto.

A la espera de la confirmación oficial por parte del cuerpo médico, la lesión representa una baja sensible para el entrenador, ya que el defensor venía de ser titular en los últimos 11 partidos y se había consolidado como una pieza importante en la estructura del equipo rojinegro.

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De esta manera, Kudelka deberá evaluar las alternativas disponibles para reorganizar la defensa de cara al encuentro del próximo domingo ante Unión. En ese contexto, Lautaro Giannetti aparece como una de las opciones para ocupar el lugar que dejaría vacante Cabrera, aunque resta saber si llegará en condiciones para afrontar el compromiso.

La situación también genera preocupación de cara a la última fecha, cuando Newell’s deba enfrentarse a Instituto. Si se confirma el diagnóstico y los plazos de recuperación previstos, Cabrera tampoco podría estar presente en ese partido.

Mientras se aguarda el parte médico oficial, el cuerpo técnico deberá trabajar en la búsqueda de soluciones para afrontar los dos encuentros finales sin uno de los futbolistas que venía teniendo continuidad en el equipo.

La prioridad, por estas horas, pasa por encontrar un reemplazante para Cabrera y preparar el partido ante Unión, en un cierre de campeonato que suma un nuevo inconveniente para el conjunto leproso.