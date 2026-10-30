Clubes Protegidos: la Liga Cordobesa firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad

FOTO: El presidente de la Liga y el minitro de Seguridad en la firma

La Liga Cordobesa de Fútbol y el Ministerio de Seguridad de la Provincia firmaron el jueves 29 de octubre el convenio Clubes Protegidos, que incorpora dos medidas centrales para fortalecer la prevención y el cuidado en las instituciones deportivas. El acto se realizó en el estadio de la Liga, en barrio Guiñazú, y reunió a autoridades provinciales, referentes de la Liga y dirigentes y dirigentas de los clubes afiliados.

Acompañaron la rúbrica el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el presidente de la Liga, Daniel Fernández; el secretario general, Gastón Courtade; la secretaria del Sistema Integrado de Seguridad Pública, Natalia Quiñónez; el subsecretario de Coordinación y Gestión, Martín Soda; el subsecretario de Programas Especiales, Santiago Gómez; y el titular del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La Liga Cordobesa firmó un convenio

/Fin Código Embebido/

“Nuestros clubes son mucho más que espacios deportivos: son el segundo hogar de miles de chicos y chicas, donde entrenan, comparten y crecen. Allí hay familias que confían, entrenadores que dedican su tiempo y dirigentes que trabajan todos los días para sostener las instituciones. Por eso, cuidar los clubes significa anticiparse, fortalecer los controles y contar con herramientas para saber cómo actuar ante cualquier situación. Sabemos que esto implica una responsabilidad más para los dirigentes, pero cuando se trata de la seguridad de nuestros chicos y chicas, no hay nada que negociar: hay que cuidarlos”, señaló Daniel Fernández, presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol.

Certificados de antecedentes y de delitos sexuales para quienes trabajan en los clubes

A partir del convenio, toda persona que trabaje en las instituciones de la Liga deberá contar con el Certificado de Antecedentes Penales y con el Certificado de No Inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La medida refuerza los mecanismos de control y brinda mayores garantías a las familias que confían a sus hijos a los clubes. El ministro Quinteros subrayó su importancia: “Hay algo muy importante, que es agilizar los antecedentes de quienes prestan servicio y quienes cumplen función en estos lugares”.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La Liga Cordobesa firmó un convenio

/Fin Código Embebido/

Para facilitar el cumplimiento, el trámite tendrá un mecanismo simplificado, con prioridad para los profesores y entrenadores que tienen a cargo grupos de chicos. Los clubes tendrán 60 días para regularizar la documentación, y los certificados deberán renovarse todos los años.

Cordobeses en Alerta llega al fútbol cordobés

El segundo eje del convenio lleva a los clubes una herramienta de prevención que funciona por WhatsApp y permite avisar sobre situaciones sospechosas o emergencias con textos, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real. El sistema ya está presente en 254 barrios de la ciudad, y ahora se dictarán charlas en cada institución para que jugadores, familias, dirigentes y referentes aprendan a usarlo.

Quinteros destacó la simpleza del sistema: “Con un simple mensaje de WhatsApp, con una simple imagen, ustedes pueden estar alertando para que nosotros, con nuestro personal que está capacitado y, por supuesto, con la Policía de la Provincia de Córdoba, lleguemos”.

El presidente de la Liga, Daniel Fernández, puso el foco en el cuidado de los chicos más allá de la cancha: “Muchas veces decimos que el entrenamiento dura dos horas, pero no dura dos horas. Es más tiempo por el traslado de los niños y niñas al club y posteriormente la vuelta a su casa. Es el momento en el que no los acompañamos. A partir de ahora, con este programa vamos a tratar de que también estén acompañados en ese momento”, expresó.

Un compromiso con todos los clubes

El convenio alcanzará a todas las instituciones que integran la Liga Cordobesa de Fútbol, comprendiendo a sus distintas categorías y ramas masculina y femenina. De esta manera, las medidas de prevención y control tendrán alcance en toda la estructura deportiva de la Liga.

Con Clubes Protegidos, la Liga Cordobesa de Fútbol refuerza el papel de sus instituciones como espacios de formación, encuentro y contención. El trabajo conjunto con el Gobierno provincial suma herramientas concretas para fortalecer la seguridad y garantizar entornos de mayor cuidado para deportistas, familias y toda la comunidad.