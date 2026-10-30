Central venció agónicamente a Sarmiento y mantiene viva la ilusión por la tabla anual

Rosario Central venció agónicamente por 2-1 a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

El partido tuvo como gran figura al defensor Gastón Ávila, autor de los dos tantos de la visita, en un final caliente que dejó al conjunto local con nueve futbolistas debido a las expulsiones de Orihuela y Salle.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cotejo comenzó con un ritmo sumamente intenso. A los 4 minutos, la visita avisó con un cabezazo de Enzo Copetti que se elevó por encima del travesaño.

Sin embargo, en la respuesta inmediata, a los 5 minutos, Sarmiento rompió el cero: tras una jugada prolija, un centro de Santamaría y una asistencia previa de Mavilla dejaron la pelota a merced de Manuel García, quien definió con el arco a su disposición para decretar el 1-0 parcial del Verde.

Rosario Central sintió el impacto inicial y buscó la igualdad con un disparo de Copetti a los 8 minutos que rozó el poste tras un desvío en Juan Manuel Insaurralde.

Aunque al Canalla le costó encontrar claridad en la zona de creación y centralizó sus ataques por el sector izquierdo, a los 24 minutos, Emanuel Coronel avisó con un remate que dio en la parte externa de la red.

La insistencia tuvo premio a los 28 minutos: un centro de Agustín Sández generó un rebote en Copetti que le cayó servido a Gastón Ávila, quien con perfil de delantero definió con contundencia para estampar el 1-1.

Cerca del cierre de la etapa inicial, a los 43 minutos, Sarmiento sufrió la baja por lesión de Cristian Zabala, reemplazado por Mauricio Martínez.

En el complemento, el conjunto rosarino asumió el protagonismo adelantando sus líneas ante un rival replegado.

No obstante, a los 58 minutos, el equipo visitante perdió a Ángel Di María, quien debió abandonar el campo de juego por molestias físicas.

El encuentro entró en una fase de extrema fricción, con numerosas infracciones e interrupciones que entorpecieron la circulación del balón.

Las emociones fuertes se concentraron en el tramo final. A los 67 minutos, Enzo Copetti escapó libre hacia el área y fue derribado al borde del área por Orihuela, lo que motivó la expulsión directa del defensor juninense.

Al tiro libre posterior, ejecutado a los 70 minutos por Gastón Ávila, respondió de manera notable el arquero Thyago Ayala para sostener la igualdad.

La tensión escaló definitivamente a los 90 minutos cuando Salle vio la tarjeta roja por un duro planchazo, dejando a Sarmiento con nueve jugadores.

Cuando el empate parecía sellado, a los 49 minutos del complemento, apareció otra vez Gastón Ávila para recibir dentro del área, girar con una precisa media vuelta y sacar un remate cruzado que sentenció el 2-1 definitivo, otorgándole a Rosario Central tres puntos fundamentales en su lucha dentro de la Tabla Anual.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/