Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo despejado con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°. La humedad se encuentra en un 83%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas indican un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad será alta, pero el viento ligero ayudará a mitigar la sensación de calor. La visibilidad es óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro en Salta.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en el clima. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, también con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras.