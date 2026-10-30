Colapinto analizó su viernes en México: "Hay lugares para dar un saltito mañana"
El argentino terminó 16° en la segunda práctica. Destacó el ritmo en las tandas largas y señaló el sector del estadio como uno de los puntos donde puede recuperar tiempo.
30/10/2026 | 21:33Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto
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La Cadena del Gol
Franco Colapinto cerró el viernes de entrenamientos del Gran Premio de México con sensaciones positivas, aunque consciente de que todavía tiene aspectos por mejorar en su Alpine. El argentino terminó 16° en la segunda práctica libre, a 1,3 segundos del mejor registro, y destacó especialmente el rendimiento del auto en las tandas largas.
En diálogo con Cadena 3 después de la sesión, el piloto explicó que necesitó utilizar buena parte del entrenamiento para conocer el comportamiento del monoplaza, ya que no había participado en la primera práctica, cuando cedió su lugar al joven Gabriele Minì.
“Probamos un par de cosas distintas en el FP1, no tanto porque obviamente al no haber girado había que entender un poco más cómo andaba el auto con mi manejo y eso. Creo que hay mucho por entender todavía, pero en general no fue mal”, señaló.
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Cadena 3 en la F1. Tras ausentarse en la FP1, Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica del GP de México
El piloto argentino tuvo su primer contacto con el circuito de Hermanos Rodríguez después de cederle su lugar a Gabriele Mini en el primer entrenamiento. Charles Leclerc volvió a ser el más rápido, mientras que Pierre Gasly finalizó octavo con el otro Alpine.
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El argentino comenzó la FP2 con neumáticos medios y dio varias vueltas para tomar referencias. Luego pasó a los compuestos blandos para realizar una simulación de clasificación, aunque debió abortar su primer intento por un bloqueo de frenos que lo llevó a excederse en la curva uno. Más tarde volvió a pista con blandos y mayor carga de combustible para trabajar en el ritmo de carrera.
El sector del estadio, uno de los puntos por mejorar
Colapinto identificó el sector del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez como uno de los lugares donde el Alpine pierde rendimiento. Sin embargo, consideró que el resto de la vuelta mostró un comportamiento más competitivo.
“Estuvimos ahí mucho en la parte del estadio, pero después el resto de la vuelta no está nada mal. Hay que trabajar en un par de lugares, pero creo que hay claros lugares para dar un saltito para mañana y estar un poco mejor”, explicó a Cadena 3.
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FRANCO VA PROBANDO LA PISTA, LUEGO DE SU AUSENCIA EN LA FP1. Colapinto metió una vuelta de 1:19.132 y se posicionó 16° en la Práctica 2.
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El piloto también valoró el desempeño en las tandas largas, una referencia importante para evaluar el ritmo de carrera del domingo.
“El long run fue un poco mejor, más consistente y en cuanto a tiempos estábamos bien. Hay que trabajar un poquito, pero dentro de todo bien”, resumió.
Colapinto espera dar un paso adelante el sábado
El argentino finalizó la segunda práctica en el puesto 16, con un registro de 1m19s132. Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido de la jornada, seguido por Lando Norris y George Russell.
De todos modos, los tiempos del viernes no representan necesariamente el orden real de competitividad, ya que cada equipo trabaja con diferentes programas, cargas de combustible y configuraciones.
Por eso, la tercera práctica libre y la clasificación serán las primeras referencias más claras para conocer el potencial de cada monoplaza en México.
La actividad del sábado comenzará a las 14.30 (hora argentina) con el último entrenamiento, mientras que la clasificación está prevista para las 18. La carrera se disputará el domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Informe de Guillermina Cardoso, enviada especial a México.
Lectura rápida
¿Quién es el piloto mencionado en el artículo?
El piloto mencionado es Franco Colapinto.
¿Qué evento se está cubriendo?
Se está cubriendo el Gran Premio de México.
¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades importantes mencionadas?
La actividad del sábado comenzará a las 14.30 y la clasificación está prevista para las 18.
¿Dónde se realiza el Gran Premio?
El Gran Premio de México se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Cómo fue el desempeño de Colapinto en la segunda práctica?
Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre, a 1,3 segundos del mejor registro.