Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

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El sorteo número 26601 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4182, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4182

2° 9159

3° 8416

4° 1690

5° 2809

6° 8980

7° 6957

8° 2287

9° 2656

10° 9100

11° 6119

12° 9304

13° 8323

14° 8563

15° 7064

16° 6068

17° 2918

18° 4974

19° 4918

20° 3461