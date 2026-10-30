Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.
El sorteo número 26601 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 30 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4182, correspondiente a "A primera (La Pelea)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26601 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4182, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4182
2° 9159
3° 8416
4° 1690
5° 2809
6° 8980
7° 6957
8° 2287
9° 2656
10° 9100
11° 6119
12° 9304
13° 8323
14° 8563
15° 7064
16° 6068
17° 2918
18° 4974
19° 4918
20° 3461
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26601 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4182.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Pelea)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 9159, 8416, 1690, 2809, 8980, 6957, 2287, 2656, 9100, 6119, 9304, 8323, 8563, 7064, 6068, 2918, 4974, 4918 y 3461.