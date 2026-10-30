FOTO: El SMN emitió una alerta por tormentas fuertes: dónde se esperan lluvias y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en distintas regiones del país. El aviso comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad y posibles fenómenos localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El pronóstico anticipa tormentas aisladas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las provincias alcanzadas por la alerta

El aviso del SMN incluye a la Ciudad de Buenos Aires y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Durante las primeras horas de este viernes, distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires registraron lluvias intensas.

En la Capital Federal, poco antes de las 6.30, se produjo un fuerte chaparrón que se extendió durante unos 15 minutos. Barrios como Recoleta, Palermo y Belgrano amanecieron con el cielo cubierto y precipitaciones abundantes.

También se reportaron lluvias en La Plata, Claypole, Ezeiza y Adrogué, donde incluso cayó granizo. La Dirección de Información Meteorológica de La Plata advirtió sobre la formación de nuevas tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podían avanzar hacia la región.

Para el resto de la jornada se mantiene la posibilidad de nuevos chaparrones y tormentas, con condiciones de inestabilidad.

Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional

Ante la posibilidad de fenómenos intensos, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

-Evitar salir, salvo que sea necesario.

-No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

-Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El tiempo en Córdoba y el resto del país

Para Córdoba, el pronóstico del SMN indica una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 16°C durante este viernes. La provincia no aparece entre las jurisdicciones alcanzadas por la alerta amarilla mencionada en el informe.

En otras regiones del país, las temperaturas previstas muestran máximas elevadas: 34°C en Santiago del Estero, 33°C en San Juan, 30°C en Catamarca y Mendoza, y 29°C en Chaco, La Rioja y Neuquén.

En Santa Fe se espera una máxima de 28°C y una mínima de 14°C, mientras que en Entre Ríos las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 26°C.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN pronosticó para este viernes una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 23°C. Las lluvias podrían extenderse desde la mañana hasta la tarde, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el sábado, en cambio, se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con una probabilidad de precipitaciones del 0%, una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

En la provincia de Buenos Aires, la jornada tendrá temperaturas de entre 12°C y 20°C, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias hasta el final del día. No se descartan episodios de granizo y actividad eléctrica.

La aclaración sobre el río Colorado en La Pampa

Por otra parte, el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) llevó tranquilidad a la población ante versiones sobre posibles crecidas extraordinarias del curso de agua.

“De acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas hasta el momento, no existen indicios de una situación extraordinaria de peligro vinculada a los caudales del río Colorado”, informó el organismo.

Además, señaló que el Gobierno de La Pampa continúa con las tareas de monitoreo, prevención y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.