El presidente de Polonia anula viaje a Senegal por disturbios en el Tribunal Constitucional

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, decidió cancelar su visita a Senegal en pleno vuelo, tras el despliegue de la policía antidisturbios alrededor del tribunal constitucional del país, en respuesta a la suspensión de su titular en un enfrentamiento entre el gobierno centrista y la derecha nacionalista.

Decenas de policías resguardaban la entrada del tribunal mientras los simpatizantes del partido opositor de derecha, Ley y Justicia (PiS), se manifestaban en contra de la destitución del presidente del tribunal constitucional, Bogdan Swieczkowski, según informaron medios locales.

La cuenta oficial del tribunal en redes sociales, X, denunció un "golpe de Estado" y algunos manifestantes gritaban "Tusk traidor", en rechazo al gobierno del primer ministro Donald Tusk.

Algunos participantes de la protesta sostenían rosarios católicos y imágenes religiosas. La policía reportó que arrestó a tres personas que intentaron ingresar al complejo judicial.

El gobierno de Tusk ha estado intentando destituir a los jueces del tribunal, quienes fueron designados por el anterior gobierno del PiS, que estuvo en el poder entre 2015 y 2023.

Este tribunal solía fallar a favor de la legislación polaca en relación con las normativas de la Unión Europea, lo que llevó a la UE a acusar al máximo tribunal de Polonia de estar demasiado alineado con el poder político nacionalista de la época.

Caos en pleno vuelo

Tusk prometió resolver la disputa con Bruselas tras su victoria en las elecciones de 2023. Sin embargo, el presidente Nawrocki, un independiente de derecha, ha bloqueado sus nominaciones para el tribunal.

El ex primer ministro del PiS, Jaroslaw Kaczynski, se unió a la manifestación y pidió a Nawrocki que tomara acciones. El presidente anunció que había cancelado su viaje oficial a Senegal y ordenó su regreso a Varsovia, justo antes de dirigirse al tribunal desde el aeropuerto.

La suspensión de Swieczkowski fue comunicada por otra jueza, Anna Korwin-Piotrowska, quien explicó que la medida era necesaria para restablecer el estado de derecho.

El ministro de Justicia, Waldemar Zurek, que también ocupa el cargo de fiscal general, informó a los medios que había solicitado levantar la inmunidad jurídica de Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski. "Este tribunal se ha convertido en propiedad privada; debemos restablecer su correcto funcionamiento", agregó.

Tusk justificó la medida en un comentario en la plataforma X, afirmando: "Restablecer el estado de derecho es nuestro deber".