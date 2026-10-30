Lucas Silva se perfila como titular en River para el Superclásico ante Boca

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El juvenil de 19 años Lucas Silva se perfila para integrar el once inicial de River en el Superclásico contra Boca en La Bombonera ante la imposibilidad física del mediocampista Aníbal Moreno.

El mediocampista central continúa aquejado por una discopatía lumbar, la lesión que lo marginó del duelo frente a Racing y que previamente lo mantuvo 45 días inactivo, por lo que el cuerpo técnico evaluará su estado hasta el límite previo al encuentro.

Si llega a ser convocado, ocupará un lugar en el banco de suplentes al no encontrarse plenamente recuperado y carecer del ritmo futbolístico necesario para afrontar un compromiso de máxima exigencia desde el primer minuto de juego.

La baja inminente de Moreno, sumada a la ausencia confirmada por desgarro de Fausto Vera, deja vacante el eje del mediocampo y decanta la decisión hacia la inclusión del juvenil Silva, quien cuenta con apenas nueve partidos disputados oficialmente en la Primera División del fútbol argentino y carece por completo de antecedentes en Superclásicos oficiales frente a Boca.

Ante la escasez de variantes con mayor recorrido en el plantel profesional para esa posición específica, la conducción técnica desestimó modificaciones profundas en el esquema táctico tradicional y apostó de forma directa por el ingreso del volante central para sostener la estructura habitual del equipo.

El rendimiento y la adaptación del juvenil durante los entrenamientos semanales terminaron de convencer al cuerpo técnico para otorgarle la responsabilidad en la zona medular, desestimando la posibilidad de improvisar con futbolistas de otras demarcaciones o alterar el dibujo táctico preestablecido.

Su función principal consistirá en la recuperación y el orden táctico en la mitad de la cancha, por lo que lidiará con la presión ambiental característica de La Bombonera y estará respaldado por compañeros de mayor experiencia internacional en las líneas defensiva y ofensiva.

El equipo completará su formación titular con dos modificaciones adicionales dispuestas en la última línea del campo de juego: Lucas Martínez Quarta ingresará en la zaga central por Lautaro Rivero tras cumplir de manera efectiva su fecha de suspensión reglamentaria por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Marcos Acuña reemplazará a Francisco Ortega en el lateral izquierdo luego de dejar atrás de manera definitiva un traumatismo en el empeine izquierdo que le impedía desempeñarse con normalidad.

De esta manera, la alineación titular del conjunto de Núñez para visitar al eterno rival estará compuesta por Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la defensa; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván conformando el mediocampo, para dejar en el bloque ofensivo a Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán como referencias de ataque.