Octoburger: hamburguesas, música en vivo y tragos en el fin de semana rosarino

La ciudad de Rosario se prepara para recibir una nueva edición de Octoburger, un evento que combina hamburguesas, bebidas y música en vivo, y que promete convertirse en el plan ideal para el arranque del fin de semana. La cita es este sábado a partir de las 19 horas en la esquina de Jujuy y Santiago, un punto estratégico del barrio de Pichincha.

Así lo confirmó Tomás Pupilli, dueño de Toque, uno de los espacios gastronómicos que participará de la jornada. En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, Pupil expresó su entusiasmo por formar parte de la propuesta: "La verdad, un planazo. Mañana tenemos el evento de Octoburger, que lo arman los chicos de Ronnie con los chicos de Roses. Nosotros estamos invitados desde Toque con MG y estamos muy contentos de que nos den esa participación".

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El evento, organizado por Ronnie y Roses, contará con la presencia de cuatro bandas en vivo, pensadas para un público joven pero también para mayores. "Se van a acercar bandas en vivo, cuatro bandas para público joven y también para mayores. La verdad, muy lindo evento que se está organizando por los chicos de Ronnie y Roses", agregó.

Consultado sobre la elección del lugar, el referente de Toque destacó la ubicación de Ichincha como un punto clave para convocar al público: "Pichincha es clave para que la gente se acerque. Es un lugar estratégico, y la esquina de Jujuy y Santiago también es muy estratégica".

De esta manera, Octoburger se posiciona como una propuesta que combina lo mejor de la gastronomía local —con hamburguesas y tragos como protagonistas— junto a una cuidada selección musical en vivo. La cita es este sábado desde las 19 horas en Jujuy y Santiago, con entrada abierta para quienes busquen compartir una hamburguesa, un trago y música con amigos.

Informe de Julián Maragliano.